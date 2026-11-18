Trendyol Süper Lig'in 12'nci haftasında 21 Kasım Cumartesi günü saat 19.00'da deplasmanda Kocaelispor'a konuk olacak Fenerbahçe, maçın hazırlıklarına bugün öğle saatlerinde yaptığı antrenmanla devam etti. Teknik direktör Emre Belözoğlu yönetiminde, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman; salonda core çalışmalarıyla başladı. Ardından sahada ısınma ve çabukluk hareketleriyle devam eden idmanda, 3 gruba ayrılan futbolcular 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı. Antrenman, taktiksel ve bireysel çalışmaların ardından sona erdi.

Sarı-lacivertliler, Kocaelispor maçının hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.