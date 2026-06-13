Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan A Milli Futbol Takımımıza başarı dileği
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, A Milli Futbol Takımımıza 2026 Dünya Kupası D grubu ilk maçında oynayacağımız Avustralya maçı öncesi başarı diledi. İşte detaylar...
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Yapay Zeka Zirvesi'nde açıklamalarda bulundu. Konuşmasının sonunda Dünya Kupası kapsamında ABD'de bulunan A Milli Takımımıza da başarı dileklerinde bulundu.
"İNŞALLAH GALİBİYETİ HEP BİRLİKTE YAŞAYACAĞIZ"
Başkan Erdoğan, "İnşallah yarın sabah 7'de Bizim Çocuklar'ın galibiyetini hep birlikte yaşarız, yaşayacağız." dedi.