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Web Tv Milli Takım Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan A Milli Futbol Takımımıza başarı dileği

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan A Milli Futbol Takımımıza başarı dileği

Giriş Tarihi: 13 Haziran 2026 16:02

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, A Milli Futbol Takımımıza 2026 Dünya Kupası D grubu ilk maçında oynayacağımız Avustralya maçı öncesi başarı diledi. İşte detaylar...

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Yapay Zeka Zirvesi'nde açıklamalarda bulundu. Konuşmasının sonunda Dünya Kupası kapsamında ABD'de bulunan A Milli Takımımıza da başarı dileklerinde bulundu.

"İNŞALLAH GALİBİYETİ HEP BİRLİKTE YAŞAYACAĞIZ"

Başkan Erdoğan, "İnşallah yarın sabah 7'de Bizim Çocuklar'ın galibiyetini hep birlikte yaşarız, yaşayacağız." dedi.

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