Galatasaray Kulübü, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanacak Samsunspor mücadelesi için kombine kart sahibi taraftarlarına öncelikli bilet hakkı verdi.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, RAMS Park'ta yürütülen zemin çalışmalarının devam ettiğinin altı çizildi.

Kulüp, mevcut şartlar altında Samsunspor maçının zorunlu olarak Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanacağını aktararak, "Bu maçta takımımızı kendi sahamızda, sizlerin önünde ağırlayamamanın üzüntüsünü yaşıyoruz. Başta kombine sahiplerimiz olmak üzere tüm taraftarlarımızın bu karardan dolayı yaşadığı mağduriyetin ve hayal kırıklığının farkındayız. Kulübümüze her koşulda destek veren taraftarlarımızın gösterdiği anlayış ve fedakarlık bizim için son derece kıymetlidir. Bu nedenle, 2026-2027 futbol sezonu tüm kombine sahiplerine Samsunspor maçı için 19 Kasım Perşembe günü saat 11.00'den 20 Kasım Cuma günü saat 15.00'e kadar geçerli öncelikli bilet alım hakkı tanınacaktır." açıklamasında bulundu.

Açıklamada, gelecek sezon kombine yenileme ve satın alma işlemlerinde de RAMS Park'ta oynanan son iç saha maçındaki bilet satış kategorilerindeki bedele karşılık gelen tutar kadar indirim uygulanacağı belirtilerek, "Ayrıca tüm kombine sahiplerimize GSStore mağazalarında kullanılmak üzere özel hediye çeki tanımlanacaktır. Üst üste beşinci şampiyonluk ve Hedef27 yolunda, Samsunspor karşılaşmasında da en büyük gücümüz olan taraftarımızla omuz omuza mücadelemizi sürdüreceğiz. Biliyoruz ki Galatasaray'ı evinde hissettiren yalnızca stadı değil, her zaman yanında olan büyük taraftarıdır." ifadeleri kullanıldı.