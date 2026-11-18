Matvey Kislyak'tan transfer açıklaması! Yeni sözleşme görüşmeleri...
Fenerbahçe ve Galatasaray'ın transfer gündeminde üst sıralarda yer alan Matvey Kislyak, yaptığı o açıklama ile dikkatleri bir kez daha üstüne çekti. Rus orta saha oyuncusu, CSKA Moskova ile yeni bir sözleşme üstüne görüşüp görüşmediklerine dair konuştu. İşte detaylar...
Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 18 Kasım 2026 14:12
21 yaşındaki genç yıldız, sürecin tamamen menajerine bağlı olduğunu ve hiçbir bilgisi olmadığını aktardı.
"BİR ŞEY OLURSA ÖĞRENİRSİNİZ"
Kislyak, "Menajerim ve kulüp bu konuyla ilgileniyor. Bilmiyorum. Bir şey olduğunda muhtemelen öğrenirsiniz. Bu yüzden şu an hiçbir şey söyleyemem. Hiçbir bilgim yok." dedi.
Rus futbolcu, açıklamasının devamında ise menajeriyle de henüz bir görüşme gerçekleştirmediğini itiraf etti.
Matvey, "Menajerle henüz hiçbir şey görüşmedim. Görüşmeye başladıklarında bana söyleyecek." sözleri ile sürece hakim olmadığının bir kez daha altını çizdi.
İLGİNİN FARKINDALAR
Öte yandan Matvey Kislyak ve menajeri, oyuncuya Türkiye'den duyulan ilginin de farkında olduklarını belirten açıklamalar yapmıştı.
Bu gelişmeler, yakın zamanda Rusya Milli Futbol Takımı'nın resmi sosyal medya hesabına da konu olmuştu.
Uçakta İspanyolca çalışan Kislyak'a, "Türk taraftarlar senin Türkçe öğrenmen gerektiğini düşünüyor" denmişti.
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