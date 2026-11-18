"BİR ŞEY OLURSA ÖĞRENİRSİNİZ" Kislyak, "Menajerim ve kulüp bu konuyla ilgileniyor. Bilmiyorum. Bir şey olduğunda muhtemelen öğrenirsiniz. Bu yüzden şu an hiçbir şey söyleyemem. Hiçbir bilgim yok." dedi.