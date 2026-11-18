İspanya La Liga devlerinden Real Madrid, Arda Güler ile yeni sözleşme imzaladığını duyurdu. Kulüp tarafından yapılan resmi açıklama doğrultusunda milli yıldızın sözleşmesi 2032 yılına kadar uzatıldı. Real Madrid bu gelişmeyi resmi kanalları üzerinden, "Real Madrid ve Arda Güler, oyuncumuzun sözleşmesinin uzatılması konusunda anlaşmaya varmışlardır; böylece Arda Güler, 30 Haziran 2032 tarihine kadar kulübümüze bağlı kalacaktır." sözleri ile duyurdu.

KARİYERİ

Arda Güler, 18 yaşındayken Temmuz 2023'te Fenerbahçe'den Real Madrid'e imza attı. İspanyol devi ile geçirdiği dört sezonda 126 maça çıktı ve 5 şampiyonluk kazandı: 1 Şampiyonlar Ligi, 1 Kulüpler Dünya Kupası, 1 Avrupa Süper Kupası, 1 La Liga ve 1 İspanya Süper Kupası.

Ay-yıldızlı formanın da vazgeçilmez isimlerden biri olan Arda, şu ana kadar milli takımda 38 maça çıktı.

"BİRLİKTE NİCE GÜZEL GÜNLERE"

Resmi açıklama sonrası açıklamalarda bulunan Arda Güler de şunları söyledi:

"Real Madrid formasını ilk kez üzerime geçirdiğimde, devasa bir tarihin parçası olacağımı biliyordum. Bugün de aynı gururu ve aynı mutluluğu hissediyorum ama çok daha büyük bir sorumlulukla.

Dünyanın en büyük kulübünde, adlarını futbol tarihine yazdırmış efsanelerin izinden gitmek benim için büyük bir onur. Hayalim, bu formayı uzun yıllar boyunca giymek, birlikte yeni kupalar kazanmak ve bir gün bu eşsiz tarihte kendi izimi bırakmak.

İlk günümden beri her zaman yanımda olan herkese; özellikle başkanımız Florentino Perez'e, aileme, takım arkadaşlarıma, tüm teknik ekibe ve birlikte çalıştığım antrenörlere teşekkür etmek istiyorum. Ve en özel teşekkür de bize her zaman sonsuz destek veren dünyanın dört bir yanındaki Madridistalara. Birlikte nice güzel günlere!

Bu kulübün bir parçası olmaya devam edeceğim için çok mutluyum. 2032."