Ne Galatasaray istiyor ne kendi takımı! Bitshiabu'yi neler bekliyor?
Galatasaray'ın sezon başında RB Leipzig'den kiraladığı El Chadaille Bitshiabu, sarı-kırmızılı takımda beklentilerin altında kaldı. Cimbom, Fransız oyuncu ile devre arasında yolları ayrılmayı planlarken Alman ekibinin oyuncu ile ilgili kararı ortaya çıktı. İşte detaylar...
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 18 Kasım 2026 16:22
HENÜZ GÖRÜŞME YOK
Galatasaray ile RB Leipzig arasında kiralık sözleşmesinin erken feshedilmesine yönelik henüz doğrudan bir görüşme gerçekleştirilmediği belirtildi.
Öte yandan Alman ekibinin, düzenli forma giymesi amacıyla Galatasaray'a gönderdiği genç futbolcunun mevcut durumundan memnun olmadığı ifade edildi.
YENİDEN KİRALANMASI GÜNDEMDE
Bitshiabu'nun devre arasında Almanya'ya dönmesi halinde RB Leipzig'in genç savunmacıyı yeniden kiralık olarak başka bir takıma göndermeyi planladığı kaydedildi.
SADECE 21 DAKİKA OYNADI
21 yaşındaki Fransız stoper, Galatasaray formasıyla şu ana kadar yalnızca 1 resmi karşılaşmada görev aldı. Bitshiabu, söz konusu mücadelede 21 dakika sahada kaldı.
MEMNUNİYETSİZLİK YARATTI
Alman ekibinin sportif yönetimi, 2023 yılında Paris Saint-Germain'den kadrosuna kattığı 21 yaşındaki stoperin potansiyeline hala inanıyor. Ancak oyuncunun Galatasaray'da düzenli forma giyememesi, Leipzig cephesinde de memnuniyetsizlik yaratıyor.
PİYASA DEĞERİ DÜŞEBİLİR
Leipzig, Bitshiabu'nun daha fazla süre alarak potansiyelini ortaya koymasını ve sezon sonunda 28 milyon euroluk satın alma opsiyonuyla Galatasaray'a transfer olmasını umuyordu. Ancak bu ihtimal artık imkansıza yakın. Güncel piyasa değeri 18 milyon euro olarak gösterilen Fransız savunmacının değer kaybı yaşamasından endişe ediliyor.
2029 yılına kadar sözleşmesi bulunan 1,96 metre boyundaki stoperin, Leipzig'de de forma rekabetinde zorlanabileceği ifade edildi. Castello Lukeba ve Maxime Esteve'nin gerisinde kalan Bitshiabu'nun, mevcut durumda bu iki oyuncuyu kesmesinin kolay olmadığı vurgulandı.
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