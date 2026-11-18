2029 yılına kadar sözleşmesi bulunan 1,96 metre boyundaki stoperin, Leipzig'de de forma rekabetinde zorlanabileceği ifade edildi. Castello Lukeba ve Maxime Esteve'nin gerisinde kalan Bitshiabu'nun, mevcut durumda bu iki oyuncuyu kesmesinin kolay olmadığı vurgulandı.