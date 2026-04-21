Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final maçında Tümosan Konyaspor ile Fenerbahçe kozlarını paylaştı. Büyük bir heyecana sahne olan mücadelenin normal süresi 0-0'lık golsüz eşitlikle sonuçlandı. Uzatmalarda ev sahibi Konyaspor adına penaltıdan Jevtovic ağları havalandırdı. Bu golle Tümosan Konyaspor, Fenerbahçe'yi eleyerek dev turnuvada adını yarı finale yazdırdı.

F.BAHÇE'NİN SON DAKİKALAR KABUSU SÜRÜYOR!

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 1. hafta erteleme maçında sahasında Corendon Alanyspor ile 90+3. dakikada yediği golle sahadan 2-2'lik skorla beraberlikle ayrılmıştı. Ligin 23. haftasındaki oldukça kritik olan maçta Kanarya bu sefer Kadıköy'de Kasımpaşa'yı konuk etmişti. Sarı-lacivertliler 90+11'. dakikada kalesinde gördüğü gol nedeniyle sahadan 1-1'lik skorla beraberlikle ayrılmıştı.

Fenerbahçe yine Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk yolunda çok büyük bir öneme sahip olan maçta sahasında Çaykur Rizespor ile 2-2'lik skorla berabere kalmış Rizespor'un golü 90+8. dakikada gelmişti.

Kanarya son olarak büyük bir hedef olan Ziraat Türkiye Kupası şampiyonluğu yolunda çeyrek final maçında kalesinde 120+2'. dakikada penaltıdan golü gördü. Fenerbahçe bu golle turnuvaya veda etti.

MAÇTAN DAKİKALAR:

6'ncı dakikada Levent'in sol çaprazdan kullandığı serbest vuruşta, Skriniar'ın kafa vuruşu kaleci Bahadır'da kaldı.

37'nci dakikada Enis Bardhi'nin ceza alanı dışından şutunu kaleci Ederson çift yumrukla uzaklaştırdı. İlk yarı golsüz eşitlikle sona erdi.

61'inci dakikada Levent'in sol çaprazdan ceza alanına ortasında topa gelişine vuran Talisca'nın şutu yandan auta çıktı.

67'nci dakikada Kante'nin ara pasıyla ceza alanı yayı üzerinde topla buluşan Talisca'nın şutu kaleci Bahadır'da kaldı.

70'inci dakikada Semedo'nun ceza alanı sağ tarafından içeriye ortasında Skriniar'dan seken top Kerem'de kaldı. Kerem'in şutu üstten auta çıktı.

90+1'inci dakikada orta alanda kaptığı topla ceza alanı ön çizgisine kadar ilerleyen Fred'in şutu kalecide kaldı.

Normal süresi 0-0 eşitlikle sona eren karşılaşmada uzatma bölümüne geçildi.

96'ncı dakikada Guendouzi'nin pasıyla ceza alanında topla buluşan Talisca'nın şutu az farkla auta gitti.

97'nci dakikada Guendouzi'nin pasıyla topla buluşan Brown'ın ceza alanı içerisinden şutunu kaleci Bahadır kornere çeldi.

İlk uzatma devresi sona erdi.

116'ncı dakikada ceza alanı sağ tarafından Svendsen'in ortasında Ederson'un uzaklaştırdığı top Kramer'in önüne düştü. Kramer, Semedo'nun müdahalesiyle yerde kaldı.

120'nci dakikada VAR tavsiyesi üzerine hakem Ozan Ergün, Kramer'in yerde kaldığı pozisyonu izledi. Hakem pozisyonu inceledikten sonra penaltı kararı verdi.

120+2'nci dakikada topun başına geçen Jevtovic, penaltı atışında topu ağlarla buluşturdu: 1-0.

Maçı 1-0 kazanan TÜMOSAN Konyaspor, yarı finale yükseldi.

