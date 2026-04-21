Türkiye Kupası Haberler İsmail Yüksek'ten flaş açıklama: Tek kelimeyle rezillik!

Fenerbahçe'nin milli oyuncusu İsmail Yüksek, Ziraat Türkiye Kupası'ndaki TÜMOSAN Konyaspor mağlubiyetinin ardından açıklamalarda bulundu. İşte o sözler...

Giriş: 22 Nisan 2026, Çarşamba 01:37 Güncelleme: 22 Nisan 2026, Çarşamba 01:38

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçında Fenerbahçe, 120+2'de penaltıdan yediği gol ile TÜMOSAN Konyaspor'a mağlup olarak turnuvaya veda etti.

Karşılaşmanın ardından sarı-lacivertlilerin milli oyuncusu İsmail Yüksek açıklamalarda bulundu.

'TEK KELİMEYLE REZİLLİK'

Takım içinde konuşmaları gerektiğinin altını çizen İsmail Yüksek, "Dramatik bir son, gerçekten böyle. Son dakikada penaltı, yediğimiz gol, sonra çizgiden çıkan top. Belki de atacağımız bir golle çıkabilirdik. Oraya bırakmamız daha büyük hata. Son 2 haftadır istediğimiz performansı veremiyorum. Tek kelimeyle rezillik. Futbolcular olarak camiadan, taraftardan özür diliyoruz. Son 2 haftada yaşananlar utanç verici. Yakışmıyor bu camiaya. Önemli hedeflerden birini bugün kaybettik.

Önemli bir derbi var. Büyük takım, büyük futbolcuların bugünü unutup derbiye bakması, tam konsantre gitmesi lazım. Takım içinde konuşup daha ciddi hazırlanmamız gerekiyor. Kazanmamız gereken zor bir deplasman. Yapabileceğimiz şey bu artık." dedi.

