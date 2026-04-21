Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçında Fenerbahçe, 120+2'de penaltıdan yediği gol ile TÜMOSAN Konyaspor'a mağlup olarak turnuvaya veda eden taraf oldu.

Karşılaşmanın ardından sarı-lacivertlilerin Brezilyalı orta sahası Fred, hem mağlubiyet hem Galatasaray derbisi hakkında açıklamalarda bulundu.

İŞTE FRED'İN AÇIKLAMALARI!

Havlu atmadıklarını dile getiren Fred, "İçinde bulunduğumuz durum kolay değil. Takım içinde çok fazla tecrübeli oyuncu var. Kafamızı kaldırmamız gerekiyor. Ligde puan kaybetmek ve bu maçta elenmek. İki maçta da oyunu biz kontrol ettik, pozisyonlar ürettik ama bitiricilik konusunda sorun yaşadık. Artık önümüzdeki maça odaklanmamız, en iyi şekilde hazırlanmamız ve iyi bir sonuç almamız gerekiyor. Bizler havlu atmadık. İşimiz zor. Derbiyi kazanmak istiyoruz. Zor olacağını biliyoruz ama tek düşüncemiz kazanmak olacak." ifadelerini kullandı.

