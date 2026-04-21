Samsunspor'dan Trabzonspor maçı öncesi kritik açıklama!

Samsunspor Basın Sözcüsü ve İcra Kurulu Üyesi Suat Çakır, 23 Nisan Perşembe günü Samsun'da Trabzonspor ile oynanacak Türkiye Kupası çeyrek final maçı öncesi Nuri Asan Tesisleri'nde basın açıklamasında bulundu. Bu sezon mücadele ettikleri Avrupa kupalarına gelecek sezon da katılmak için en kısa yolun Türkiye Kupası olduğunu ifade eden Çakır, Trabzonspor maçının önemine değinerek taraftarları maça davet etti.

"TRABZONSPOR'U ELERSEK AVRUPA'YA GİTMEK İÇİN 2 MAÇIMIZ KALIYOR"

Trabzonspor maçının Avrupa kupaları için çok önemli olduğunu dile getiren Suat Çakır, "Taraftarlarımıza çok ihtiyacımız var. Çünkü bu sene gittiğimiz Avrupa'daki heyecanı tekrar yaşamak için en kısa yol Türkiye Kupası görünüyor. Bunu da Trabzonspor maçını kazanıp, yarı finalde Galatasaray ya da Gençlerbirliği kim olursa o mücadele ile devam ettireceğiz. Buna takımdaki herkes inanıyor. Perşembe günü Trabzonspor maçında turu geçen tarafın biz olacağına canıgönülden inanıyoruz. Bu nedenle taraftarlarımızdan bize destek vermelerini istiyoruz. Trabzonspor maçını geçersek Avrupa'ya gitmek için 2 maç kalıyor. Bu maçı içeride oynuyoruz. Sakat olarak da Jaures Assoumou ve Celil Yüksek sezonu kapattı diyebiliriz" dedi.

"HOCAMIZA DOKUNMA NEDENİYLE 3 MAÇ CEZA VERDİLER"

Kırmızı kart cezası nedeniyle Teknik Direktör Thorsten Fink'e verilen 3 maç cezanın ağır olduğunu ifade eden Suat Çakır, "Hocamız Thorsten Fink'e 3 maç ceza verdiler. Dokunmaya 3 maç. Federasyonun ne yapmaya çalıştığına herkes şaşırdı. Bütün takımlar hakemlerden ve federasyondan şikayetçi. Tahkimden de ret geldi. 2 maçtır takımın başında değil, Trabzonspor maçında da takımın başında olamayacak. Hocamız cezalıyken 2'de 2 yaptık. Hocamız locadan seyrederken inşallah Trabzonspor'u da yenip 3'te 3 yaparız" diye konuştu.

"LİG 5.'LİĞİNİ SON MAÇA KADAR KOVALAYACAĞIZ"

Avrupa'ya gitmenin başka bir yolu olan lig 5.'liği için de sonuna kadar mücadele edeceklerini belirten Çakır, "Bu sezon 47 resmi maç oynadık. Galatasaray ve Fenerbahçe ile birlikte Samsunspor bu kadar maç yaptı. Ligde 5.'lik hedefimiz vardı. 2 takımdan da 6 puan gerideyiz ancak Göztepe ve Başakşehir ile maçımız var. Onları yendiğimiz zaman puan farkları 3'e düşüyor. Neden olmasın? O da bir umut. Kupadaki Trabzonspor ve sonrasında ligde Alanyaspor maçını kazanıp o hedeflerimizi de devam ettirmek istiyoruz. Olmayacak işler değil. 2 hafta önce lig 5.'liği çok zor değil demiştim. Taraftar bizim için büyük güç. Beşiktaş'ı yendiğimiz maçta taraftarın gücünü herkes gördü. 5.'lik hedefini de son maça kadar kovalayacağız. Ligde kalan 4 maçı da kazanmak istiyoruz. Büyük takım, küçük takım fark etmez, herkesi yenmek için oynayacağız" şeklinde konuştu.

"SAMSUNSPOR BU SEZON BAŞARILIDIR"

Sezon boyunca aldıkları sonuçlar nedeniyle başarılı bir süreç geçirdiklerini vurgulayan Suat Çakır, "Sezon içerisinde Emre Kılınç, Afonso Souza, Olivier Ntcham, Lubo Satka, Tanguy Coulibaly ve Jaures Assoumou sezon içerisinde uzun süreli sakatlıklar yaşadılar. Bunlar direkt ilk 11 oyuncuları olduğundan performansımız sakatlıklara bağlı olarak düşüş gösterdi. Şu anda ligde 7'nciyiz. Avrupa Kupası'nda başarı yakaladık. Türkiye Kupası'nda yarı finale çıkmak istiyoruz. Bence Samsunspor başarılıdır ama daha da başarılı olmalıdır. Bunun için de desteğe ihtiyacımız var" ifadelerini kullandı.

"SON TRABZONSPOR MAÇINDA KORKAK OYNADIK, BU SEFER FARKLI OLACAK"

Şubat ayında kendi sahalarında oynadıkları ve 3-0 kaybettikleri Trabzonspor maçı ile Perşembe günü oynayacakları maçın çok farklı olacağına değinen Çakır, "Trabzonspor bu ligin iyi takımlarından bir tanesi. Hâlâ şampiyonluğa oynamasından da bu belli. Ama biz aynı değiliz. Takımımızdaki eksikler geri döndü. Ligde yenildiğimiz maçtan sonra hoca değişikliği yaptık. Başkanımız aslında o maçın ardından Thomas Reis'i gönderecekti. O maçta korkak oynadık, gerçek bu. Bu maç ise öyle olmayacaktır. Bu Trabzonspor maçı da Thomas Reis'in ilk geldiği sene gibi Thorsten Fink'in çok başarılı olacağı bir maç olacaktır" açıklamasında bulundu.

"BEŞİKTAŞ VE DİĞER TAKIMLARIN AVRUPA'DA 5 SENEDE KAZANDIRDIĞI ÜLKE PUANINI 1 SEZONDA KAZANDIK"

Ülke puanına birçok takımdan daha fazla katkı sağladıklarına da değinen Çakır, ayrıca şunları söyledi:

"Sezon boyunca yurt içi, yurt dışı birçok deplasmana gittik. Bu zamana kadar iyi geldik. Ülkemize birçok takımdan fazla puan kazandırdık. Beşiktaş ve diğer takımların 5 senede kazandırdığı ülke puanını biz 1 senede kazandırmışız. Bizim adımıza büyük bir gurur oldu. Bu sene de Avrupa kupalarına gitmeyi çok istiyoruz. Çok değişik bir heyecan kattı bize. Kulübün ufku açıldı. Bunlar güzel şeyler. Ülkemizi ve şehrimizi tanıttık. Bu sene de yine bu başarıyı gösterebiliriz diye düşünüyorum."

Samsunspor ile Trabzonspor, tek maç eleme usulü ile oynanacak Türkiye Kupası Çeyrek Finali mücadelesinde 23 Nisan Perşembe günü saat 18.45'te 19 Mayıs Stadyumu'nda birbirlerine rakip olacaklar.