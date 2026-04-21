Transferde dev kapışma! Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray aynı yıldızı istiyor
Son dakika transfer haberleri: Trendyol Süper Lig'de 2025/26 sezonunun bitmesine kısa bir süre yaz transfer dönemi için çalışmalarına başlayan Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray ile ilgili flaş bir transfer iddiası ortaya atıldı. Afrika basını, üç takımın aynı yıldızı istediğini yazdı. İşte o isim ve detaylar...
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 21 Nisan 2026 14:42
55 puanla zirve yarışından uzak kalan Beşiktaş ise gelecek sezon şampiyonluğa oynayacak bir kadro kurmak istiyor.
Yaz transfer dönemi için çalışmalarına şimdiden başlayan üç dev kulüple ilgili dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı.
TOLU AROKODARE SAVAŞI
Afrik-Foot'ta yer alan habere göre; Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray, Wolverhampton forması giyen Nijeryalı forvet Tolu Arokodare ile ilgileniyor.
Ligde bitime 6 hafta kala 17 puanla ligin dibine demir atan ve gelecek sezon Championship'te mücadele etmesine kesin gözüyle bakılan Wolverhampton'ın, maaş yükünü azaltmak adına oyuncularına gelen teklifleri değerlendirmeye alacağı belirtildi.
Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın Arokodare ile ciddi bir şekilde ilgilendiği ve üç kulübün de oyuncuyu uygun bir bonservisle ya da kiralık olarak kadrosuna katabileceği aktarıldı.
Tolu Arokodare, bu sezon Wolverhampton formasıyla çıktığı 33 maçta 6 gol ve 2 asistlik bir performans sergiledi.
İngiliz ekibiyle olan sözleşmesi 2029 yılına kadar devam eden ve 1 yıl da opsiyonu bulunan Nijeryalı santrforun güncel piyasa değeri 22 milyon Euro olarak gösteriliyor.
DİĞER
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.