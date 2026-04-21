Galatasaray'da Koopmeiners ısrarı sürüyor! Transferde rakip Manchester United

Ziraat Türkiye Kupası
Galatasaray, yeni sezon öncesinde orta saha hattını güçlendirme hedefi doğrultusunda çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Sarı-kırmızılı ekip, transfer listesinde öne çıkan isimlerden Teun Koopmeiners için girişimlerini sürdürmekte kararlı görünüyor. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 21 Nisan 2026 12:47
Galatasaray, yeni sezon öncesi orta saha hattını güçlendirmek için çalışmalarını sürdürüyor.

Sarı-kırmızılılar, transfer gündemindeki önemli isimlerden biri olan Teun Koopmeiners için ısrarını sürdürüyor.

İtalyan basınından Tuttosport'ta yer alan haberlere göre sarı-kırmızılılar, ara transfer döneminde de gündemine aldığı Hollandalı yıldızdan vazgeçmiş değil. Yönetimin, yaz transfer döneminde bu transfer için yeniden somut adımlar atmaya hazırlandığı ifade ediliyor.

Koopmeiners'e talip olan tek kulüp Galatasaray değil. Manchester United'ın da orta saha oyuncusunu yakından takip ettiği ve transfer yarışında yer aldığı belirtiliyor.

Juventus cephesi ise oyuncusunu kolay bırakmaya niyetli değil. İtalyan devinin, 28 yaşındaki futbolcu için en az 30 milyon euro bonservis bedeli talep ettiği aktarılıyor. Güncel piyasa değeri yaklaşık 20 milyon euro seviyesinde olan Koopmeiners'in kulübüyle olan sözleşmesi 2029 yılına kadar devam ediyor.

Bu sezon Juventus formasıyla 40 maçta görev alan Hollandalı orta saha, 2 gol ve 1 asistlik katkı sağladı. Ancak bu gollerin ayrı bir önemi var. Koopmeiners, söz konusu iki golü de UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'a karşı oynanan maçta kaydederek sarı-kırmızılı taraftarların dikkatini çekmişti.

