TRANSFER HABERİ - Beşiktaş ile Fenerbahçe'den Cody Gakpo kapışması!
Trendyol Süper Lig'de yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını hızlandıran Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin, aynı yıldız futbolcunun peşine düştüğü ortaya çıktı. İngiliz basınında yer alan haberlere göre iki ezeli rakip, dünya futbolunun tanınmış kanat oyuncusunu kadrolarına katmak için yoğun bir rekabet içerisinde bulunuyor. Transfer döneminin dikkat çeken hamlelerinden biri olmaya aday bu gelişmede, her iki kulübün de oyuncuyu ikna etmek adına girişimlerini sürdürdüğü ifade edildi. Taraftarların heyecanla takip ettiği süreçte, yıldız ismin kariyerine hangi takımda devam edeceği merak konusu haline geldi. İşte detaylar...
Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 08 Haziran 2026 15:00
İngiliz basınından TeamTalk'ta yer alan habere göre; Liverpool forması giyen Cody Gakpo'nun, Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin gündemine geldiği belirtildi.
Hollandalı yıldızın, yeni teknik direktör Andoni Iraola yönetimindeki rolü konusunda endişeler taşıdığı ve yaz transfer döneminde Liverpool'dan ayrılmayı planladığı aktarıldı.
27 yaşındaki futbolcunun bu endişelerini kendisine yakın kişilerle paylaştığı ve menajerlerinin başka takımlardaki olası fırsatları araştırmak için gerekli incelemeleri yaptığı kaydedildi.
İngiliz ekibinin ise Gakpo'yu satmayı düşünmediği ancak yıldız ismin dokunulmaz olarak görülmediği ve önemli bir teklif gelmesi durumunda kulübün bu teklifi değerlendireceği ifade edildi.
BEŞİKTAŞ VE F.BAHÇE'NİN GÜNDEMİNE GELDİ!
Bu noktada Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin de aralarında bulunduğu tam 8 kulübün başarılı kanat oyuncusu için nabız yokladığı bildirildi.
Beşiktaş ve Fenerbahçe haricinde Gakpo'yu isteyen takımların Bayern Münih, Tottenham Hotspur, Aston Villa, Milan, Atletico Madrid ve Leipzig olduğu öğrenildi.
BU SEZON 52 KARŞILAŞMADA FORMA GİYDİ!
Bu sezon Liverpool'da 52 maça çıkan Gakpo, 9 gol ve 6 asistle oynadı.
Güncel piyasa değeri 60 milyon Euro olan Hollandalı oyuncunun, kulübüyle olan sözleşmesi 2030 yılında sona erecek.
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