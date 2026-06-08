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Haberler Galatasaray Galatasaray'dan Duran'ı şoke eden talep! Özel madde eklenecek

Galatasaray'dan Duran'ı şoke eden talep! Özel madde eklenecek

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, geçtiğimiz sezonun ilk yarısında Fenerbahçe forması giyen Jhon Duran'ın transfer talebi üzerine oyuncuyu gündemine almıştı. Sarı-kırmızılıların Kolombiyalı golcünün sözleşmesine eklemek istediği özel madde ortaya çıktı. İşte detaylar... (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 08 Haziran 2026 15:53
Galatasaray'dan Duran'ı şoke eden talep! Özel madde eklenecek

Süper Lig'de son 4 sezonu şampiyonlukla tamamlayan ve yeni sezonda da aynı başarıyı tekrar etmek isteyen Galatasaray'da son dakika gelişmeleri yaşanıyor.

Galatasaray'dan Duran'ı şoke eden talep! Özel madde eklenecek

Sarı-kırmızılılar, 2026/27 sezonu öncesi kadrosunu güçlendirmek için kolları sıvadı.

Galatasaray'dan Duran'ı şoke eden talep! Özel madde eklenecek

Teknik heyetin raporu doğrultusunda kadrosunu güçlendirmek isteyen Cimbom, hücum hattını güçlendirmek için harekete geçti.

Galatasaray'dan Duran'ı şoke eden talep! Özel madde eklenecek

Galatasaray bir yandan Mauro Icardi ile görüşmelere devam ederken diğer yandan da Jhon Duran ile görüşmeler yapıyor.

Galatasaray'dan Duran'ı şoke eden talep! Özel madde eklenecek

Kolombiyalı yıldız sarı-kırmızılı formayı giymeyi çok isterken, bu konuda teknik direktör Okan Buruk'un raporu bekleniyor.

Galatasaray'dan Duran'ı şoke eden talep! Özel madde eklenecek

TEK TARAFLI FESİH MADDESİ EKLENECEK

Milliyet'in haberine göre; Jhon Duran'ın Fenerbahçe'de yaşadığı sorunlardan dolayı transfere mesafeli yaklaşan Galatasaray yönetimi, anlaşma sağlanırsa sözleşmeye tek taraflı fesih maddesi koymak istediği oyuncu tarafına bildirdi.

Galatasaray'dan Duran'ı şoke eden talep! Özel madde eklenecek

Öte yandan transferin gerçekleşmesi halinde Jhon Duran, Galatasaray'dan 4+1 milyon Euro maaş alacak.

Galatasaray'dan Duran'ı şoke eden talep! Özel madde eklenecek

Jhon Duran, geçtiğimiz sezon yarım dönem formasını giydiği Fenerbahçe ile çıktığı 21 maçta 5 gol ve 3 asistlik bir performans sergiledi.

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