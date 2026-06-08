Galatasaray'dan Duran'ı şoke eden talep! Özel madde eklenecek
Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, geçtiğimiz sezonun ilk yarısında Fenerbahçe forması giyen Jhon Duran'ın transfer talebi üzerine oyuncuyu gündemine almıştı. Sarı-kırmızılıların Kolombiyalı golcünün sözleşmesine eklemek istediği özel madde ortaya çıktı. İşte detaylar... (GS spor haberi)
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 08 Haziran 2026 15:53
Galatasaray bir yandan Mauro Icardi ile görüşmelere devam ederken diğer yandan da Jhon Duran ile görüşmeler yapıyor.
Kolombiyalı yıldız sarı-kırmızılı formayı giymeyi çok isterken, bu konuda teknik direktör Okan Buruk'un raporu bekleniyor.
TEK TARAFLI FESİH MADDESİ EKLENECEK
Milliyet'in haberine göre; Jhon Duran'ın Fenerbahçe'de yaşadığı sorunlardan dolayı transfere mesafeli yaklaşan Galatasaray yönetimi, anlaşma sağlanırsa sözleşmeye tek taraflı fesih maddesi koymak istediği oyuncu tarafına bildirdi.
Öte yandan transferin gerçekleşmesi halinde Jhon Duran, Galatasaray'dan 4+1 milyon Euro maaş alacak.
Jhon Duran, geçtiğimiz sezon yarım dönem formasını giydiği Fenerbahçe ile çıktığı 21 maçta 5 gol ve 3 asistlik bir performans sergiledi.
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