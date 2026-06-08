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Dünya Kupası 2026 başlangıcına kalan süre

Haberler Dünya Kupası 2026 Dünya Kupası tarihinde ülke performansları ve sıralama tablosu!

Dünya Kupası tarihinde ülke performansları ve sıralama tablosu!

1930'dan bu yana 80 ülkenin katıldığı Dünya Kupası'nda Brezilya, 114 maçta 76 galibiyet alarak 247 puanla lider. Almanya 225, şampiyon Arjantin ise 158 puanla takip ediyor. Türkiye 10 maçta 16 puan topladı. İşte detaylar...

Dünya Kupası 2026 Haberleri Giriş Tarihi: 08 Haziran 2026 14:18 Güncelleme Tarihi: 08 Haziran 2026 14:20
Dünya Kupası tarihinde ülke performansları ve sıralama tablosu!

Uruguay'da 1930'da başlayan Dünya Kupası mücadelesinin 96 yıllık tarihine bakıldığında, organizasyona şu ana kadar 80 ülke katıldı. Dünya Kupalarında 114 maç oynayan ve bu karşılaşmalardan 76'sını kazanan Brezilya, genel klasmanda 247 puanla lider konumda. Kupalarda 112 maç yapan takipçisi Almanya ise 225 puana sahip.

Katar 2022 şampiyonu Arjantin, 88 maçta elde ettiği 47 galibiyet ve 158 puanla üçüncü sırada yer aldı.

TÜRKİYE 10 MAÇ YAPTI

Bu yıla kadar Dünya Kupası'na iki kez katılan ve birinde dünya üçüncüsü olan Türkiye, organizasyonda 10 maça çıktı. Milli takım, bu maçlarda 5 galibiyet, 1 beraberlik, 4 yenilgi yaşadı ve 16 puan elde etti.

EN ÇOK MAÇ YAPAN BREZİLYA

Brezilya, Dünya Kupası'nda en çok maç yapan takım ünvanını elinde tutuyor. "Sambacılar", Dünya Kupası'nda bugüne dek 114 maç yaptı. Almanya 112, Arjantin 88, İtalya 83, İngiltere 74, Fransa 73 ve İspanya 67 maçla Brezilya'yı izledi.

11 ÜLKENİN PUANI YOK

Dünya Kupası'na katılan ülkeler içinden 11'i, bu organizasyonda puan alamadı. Endonezya, Irak, Togo, Kanada, Birleşik Arap Emirlikleri, Çin, Haiti, Demokratik Kongo Cumhuriyeti, Panama, El Salvador ve Katar, organizasyonda puan alamayan ülkeler olarak dikkati çekti.

Bu ülkeler içinde Kanada ve El Salvador, iki kez Dünya Kupası'na katılma başarısı gösterirken diğerleri ise birer defa bu organizasyonda yer aldı.

4 ÜLKE GOL SEVİNCİ YAŞAYAMADI

Dünya Kupalarında 4 ülke, gol atmayı başaramadı. Kupada gol atmayı başaramayan ülkeler Trinidad Tobago, Endonezya, Çin ve Demokratik Kongo Cumhuriyeti oldu.

İLK 10

Dünya Kupası organizasyonlarında en çok puan toplayan ilk 10 ülke şöyle:

Takım Katılım O G B M P
1 Brezilya 22 114 76 19 19 247
2 Almanya 20 112 68 21 23 225
3 Arjantin 18 88 47 17 24 158
4 İtalya 18 83 45 21 17 156
5 Fransa 16 73 39 14 20 131
6 İngiltere 16 74 32 22 20 118
7 İspanya 16 67 31 17 19 110
8 Hollanda 11 55 30 14 11 104
9 Uruguay 14 59 25 13 21 88
10 Belçika 14 51 21 10 20 73

NOT: Değerlendirme 3 puan sistemine göre yapılmıştır.

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