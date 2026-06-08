Fenerbahçe'de Marco Asensio şoku! O lige gitmek istiyor

İki ismi kısa süre içerisinde resmen açıklaması beklenen sarı-lacivertlilerde yapılacak transferler kadar takımdan ayrılacak isimler de merak konusu oldu.

Yeni sezon öncesi çok sayıda isimle yollarını ayırmaya hazırlanan Fenerbahçe'de beklenmedik bir ayrılık yaşanabilir.