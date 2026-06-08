Fenerbahçe'de Marco Asensio şoku! O lige gitmek istiyor
Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu Marco Asensio ile ilgili şoke eden bir iddia ortaya atıldı. İspanyol basını, tecrübeli futbolcunun kariyerini sürdürmek istediği ligi açıkladı. İşte flaş gelişmenin detayları... (FB spor haberi)
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 08 Haziran 2026 14:07
İki ismi kısa süre içerisinde resmen açıklaması beklenen sarı-lacivertlilerde yapılacak transferler kadar takımdan ayrılacak isimler de merak konusu oldu.
Yeni sezon öncesi çok sayıda isimle yollarını ayırmaya hazırlanan Fenerbahçe'de beklenmedik bir ayrılık yaşanabilir.
İspanyol basını, taraftarın sevgilisi olan Marco Asensio ile ilgili ses getirecek bir iddia ortaya attı.
İSPANYA'YA DÖNMEK İSTİYOR
Fichajes'te yer alan habere göre; İspanyol yıldız, kariyerini ülkesinde sürdürmek istiyor.
Tecrübeli futbolcunun İspanya'ya dönmeye ve kariyerini bildiği bir ortamda sürdürmeye sıcak baktığı kaydedildi.
3 TALİBİ VAR
La Liga ekipleri Villarreal, Espanyol ve Real Sociedad'ın 30 yaşındaki futbolcuyu transfer etmek istediği aktarıldı.
Öte yandan Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusunu kolay bırakmayacağı da haberin detayında yer aldı.
Marco Asensio, geçtiğimiz sezon Fenerbahçe formasıyla çıktığı 38 maçta 13 gol ve 14 asistlik bir performans sergiledi.
Sarı-lacivertlilerle olan sözleşmesi 2028 yılına kadar devam eden ve 1 yıl da opsiyonu bulunan yıldız oyuncunun güncel piyasa değeriyse 15 milyon Euro olarak gösteriliyor.
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