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Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'de Marco Asensio şoku! O lige gitmek istiyor

Fenerbahçe'de Marco Asensio şoku! O lige gitmek istiyor

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu Marco Asensio ile ilgili şoke eden bir iddia ortaya atıldı. İspanyol basını, tecrübeli futbolcunun kariyerini sürdürmek istediği ligi açıkladı. İşte flaş gelişmenin detayları... (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 08 Haziran 2026 14:07
Fenerbahçe'de Marco Asensio şoku! O lige gitmek istiyor

Fenerbahçe'de Aziz Yıldırım'ın başkanlık seçimini kazanmasının ardından transfer çalışmaları hız kazandı.

Fenerbahçe'de Marco Asensio şoku! O lige gitmek istiyor

Teknik direktörlük görevine Aykut Kocaman'ı getirmeye hazırlanan sarı-lacivertliler, iki transferi bitirdi.

Fenerbahçe'de Marco Asensio şoku! O lige gitmek istiyor

Fenerbahçe, Mallorca forması giyen eski futbolcusu Vedat Muriqi ve Borussia Dortmund forması giyen Serhou Guirassy ile anlaşma sağladı.

Fenerbahçe'de Marco Asensio şoku! O lige gitmek istiyor

İki ismi kısa süre içerisinde resmen açıklaması beklenen sarı-lacivertlilerde yapılacak transferler kadar takımdan ayrılacak isimler de merak konusu oldu.

Fenerbahçe'de Marco Asensio şoku! O lige gitmek istiyor

Yeni sezon öncesi çok sayıda isimle yollarını ayırmaya hazırlanan Fenerbahçe'de beklenmedik bir ayrılık yaşanabilir.

Fenerbahçe'de Marco Asensio şoku! O lige gitmek istiyor

İspanyol basını, taraftarın sevgilisi olan Marco Asensio ile ilgili ses getirecek bir iddia ortaya attı.

Fenerbahçe'de Marco Asensio şoku! O lige gitmek istiyor

İSPANYA'YA DÖNMEK İSTİYOR

Fichajes'te yer alan habere göre; İspanyol yıldız, kariyerini ülkesinde sürdürmek istiyor.

Fenerbahçe'de Marco Asensio şoku! O lige gitmek istiyor

Tecrübeli futbolcunun İspanya'ya dönmeye ve kariyerini bildiği bir ortamda sürdürmeye sıcak baktığı kaydedildi.

Fenerbahçe'de Marco Asensio şoku! O lige gitmek istiyor

3 TALİBİ VAR

La Liga ekipleri Villarreal, Espanyol ve Real Sociedad'ın 30 yaşındaki futbolcuyu transfer etmek istediği aktarıldı.

Fenerbahçe'de Marco Asensio şoku! O lige gitmek istiyor

Öte yandan Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusunu kolay bırakmayacağı da haberin detayında yer aldı.

Fenerbahçe'de Marco Asensio şoku! O lige gitmek istiyor

Marco Asensio, geçtiğimiz sezon Fenerbahçe formasıyla çıktığı 38 maçta 13 gol ve 14 asistlik bir performans sergiledi.

Fenerbahçe'de Marco Asensio şoku! O lige gitmek istiyor

Sarı-lacivertlilerle olan sözleşmesi 2028 yılına kadar devam eden ve 1 yıl da opsiyonu bulunan yıldız oyuncunun güncel piyasa değeriyse 15 milyon Euro olarak gösteriliyor.

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