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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Voleybol Ziraat Bankkart, Fransız pasör Toniutti'yi transfer etti!

Ziraat Bankkart, Fransız pasör Toniutti'yi transfer etti!

Voleybol Efeler Ligi ekiplerinden Ziraat Bankkart, dünya voleybolunun en başarılı pasörlerinden Fransız milli takım oyuncusu Benjamin Toniutti'yi kadrosuna kattı. İşte detaylar...

Voleybol Haberleri Giriş Tarihi: 08 Haziran 2026 14:53
Ziraat Bankkart, Fransız pasör Toniutti'yi transfer etti!

Voleybol Efeler Ligi takımlarından Ziraat Bankkart, Fransız milli takım oyuncusu Benjamin Toniutti ile anlaşma sağladı.

Başkent ekibinin açıklamasında, "Takımımız, dünya voleybolunun en önemli pasörlerinden biri olan tecrübeli Fransız pasör Benjamin Toniutti ile anlaşma sağlamıştır. Kariyeri boyunca kazandığı sayısız başarı ve liderlik özellikleriyle adından söz ettiren Toniutti'nin önümüzdeki sezon formamızı giyecek olmasından büyük mutluluk duyuyoruz. Benjamin Toniutti'ye ailemize hoş geldin diyor, birlikte nice başarılara imza atmayı diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

CEV Avrupa Şampiyonası, FIVB Dünya Ligi ve FIVB Milletler Ligi gibi üst düzey turnuvalarda "en iyi pasör" ödülüne layık görülün 36 yaşında, 1,83 metre boyundaki Fransız pasör, en son Polonya takımı Jastrzebski Wegiel'de forma giydi.

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