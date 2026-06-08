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Haberler Basketbol Galatasaray MCT Technic Takımı'nda genel menajerlik görevine Özgün Önver getirildi!

Galatasaray MCT Technic Takımı'nda genel menajerlik görevine Özgün Önver getirildi!

Galatasaray MCT Technic Erkek Basketbol Takımı, kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor. Deneyimli basketbol yöneticisi Özgün Önver, sarı-kırmızılı ekipte genel menajerlik görevine getirildi. İşte detaylar...

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 08 Haziran 2026 16:54 Güncelleme Tarihi: 08 Haziran 2026 16:55
Galatasaray MCT Technic Takımı'nda genel menajerlik görevine Özgün Önver getirildi!

Galatasaray MCT Technic Erkek Basketbol Takımı, genel menajerlik görevine Özgün Önver'in getirildiğini duyurdu.

Sarı-kırmızılı kulübün açıklamasında, "Galatasaray MCT Technic Erkek Basketbol Takımımızın genel menajerlik görevine, Türk basketboluna oyuncu ve yönetim kademelerinde önemli hizmetler sunmuş, son olarak Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Glint Manisa Basket takımında genel menajerlik görevinde bulunan Özgün Önver getirilmiştir." ifadeleri kullanıldı.

Profesyonel oyunculuk kariyerinde Tuborg, Tofaş, Erdemir, Olin Edirne, TED Kolejliler ve Eskişehir Basket formalarını giyen Özen, Eskişehir Basket'te takım menajerliği, TBF Erkek Ligleri'nde direktör yardımcılığı ve direktörlük, Bursaspor ve Glint Manisa Basket'te ise genel menajerlik görevlerinde bulundu.

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