Ziraat Türkiye Kupası
İspanya La Liga Athletic Bilbao - Osasuna maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Athletic Bilbao - Osasuna maçı saat kaçta, hangi kanalda?

İspanya'da hafta içi mesaisi dev bir maça sahne oluyor! Lig tablosunda 11. sırada yer alan Athletic Bilbao, sahasında kendisinden iki sıra yukarıda bulunan ve aralarında sadece bir puan fark olan CA Osasuna'yı konuk ediyor. "Los Leones" (Aslanlar) lakaplı Bilbao, taraftar desteğiyle rakibini geçip üst sıralara tırmanmak isterken; Osasuna zorlu deplasmandan puanla dönerek yerini korumayı hedefliyor. Peki, Athletic Bilbao - Osasuna maçı bugün saat kaçta? Maç hangi kanaldan yayınlanacak? İşte muhtemel 11'ler ve maç öncesi notlar...

İspanya La Liga Haberleri Giriş Tarihi: 21 Nisan 2026 14:25
Athletic Bilbao - Osasuna maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Athletic Bilbao - Osasuna maçı canlı anlatım linki...

La Liga 32. hafta mücadelesinde Athletic Bilbao ile Osasuna karşı karşıya geliyor. San Mamés Stadyumu'nda oynanacak kritik maçta iki ekip de üst sıralara tırmanmak için sahaya çıkacak. Lig tablosunda birbirine yakın konumda bulunan takımlar arasındaki mücadele futbolseverlerin dikkatini çekiyor. "Athletic Bilbao - Osasuna maçı saat kaçta, hangi kanalda?" sorusu ise en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. Ev sahibi Athletic Bilbao taraftar desteğiyle galibiyet ararken, Osasuna zorlu deplasmandan puanla dönmeyi hedefliyor. Karşılaşmanın yayın bilgileri ve muhtemel 11'ler merak ediliyor.

ATHLETIC BILBAO - OSASUNA MAÇI SAAT KAÇTA?

San Mames Stadyumu'nun ev sahipliği yapacağı bu zorlu mücadele bu akşam saat 22:00'de başlayacak.

ATHLETIC BILBAO - OSASUNA MAÇI HANGİ KANALDA?

La Liga mücadelesi S Sport kanalında canlı yayınlanacak.

ATHLETIC BILBAO - OSASUNA MAÇI CANLI İZLE

Athletic Bilbao muhtemel 11'i: Simon, Gorosabel, Vivian, Laporte, Berchiche, Jauregizar, Ruiz de Galarreta, I. Williams, Sancet, N. Williams, Guruzeta

Osasuna muhtemel 11'i: Herrera, Rosier, Boyomo, Herrando, Galan, Moncayola, I. Munoz, Garcia, Oroz, V. Munoz, Budimir

