Brighton - Chelsea maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Premier Lig'de nefesler tutuldu! Zirve takibini sürdüren ve Avrupa kupaları iddiasını güçlendiren Brighton, sahasında düşüşteki dev rakibi Chelsea'yi konuk ediyor. Geçtiğimiz hafta sonu Manchester United'a yenilerek Şampiyonlar Ligi umutlarını mucizelere bırakan Chelsea, bu deplasmanda telafi arıyor. Öte yandan Tottenham deplasmanından puanla dönen Brighton, yerini sağlamlaştırmak peşinde. Peki, Brighton - Chelsea maçı bugün saat kaçta? Premier Lig maçı hangi kanaldan yayınlanacak? İşte maçın muhtemel 11'leri ve son gelişmeler...

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 21 Nisan 2026 14:35 Güncelleme Tarihi: 21 Nisan 2026 14:41
Premier Lig'de Avrupa kupaları yarışını yakından ilgilendiren Brighton - Chelsea mücadelesi futbolseverlerin gündeminde. Amex Stadyumu'nda oynanacak kritik karşılaşmada Brighton sahasında kazanarak üst sıralardaki yerini sağlamlaştırmak isterken, Chelsea ise deplasmanda galibiyetle çıkış arıyor. "Brighton - Chelsea maçı saat kaçta, hangi kanalda?" sorusu taraftarlar tarafından yoğun şekilde araştırılıyor. Tottenham deplasmanından puanla dönen Brighton moral avantajıyla sahaya çıkarken, Manchester United mağlubiyetini telafi etmek isteyen Chelsea kritik üç puan hedefliyor. Maçın yayın bilgileri ve muhtemel 11'ler merak ediliyor.

BRIGHTON-CHELSEA MAÇI NE ZAMAN?

Brighton-Chelsea maçı, 21 Nisan Salı günü oynanacak.

BRIGHTON-CHELSEA MAÇI SAAT KAÇTA?

Brighton-Chelsea maçı, saat 22:00'de başlayacak.

BRIGHTON-CHELSEA MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Brighton ve Chelsea, karşı karşıya geleceği İngiltere Premier Lig maçı, Brighton'da, Amex Stadyumu'nda oynanacak.

BRIGHTON-CHELSEA MAÇI HANGİ KANALDA?

Brighton ile Chelsea arasındaki İngiltere Premier Lig maçı, beIN Sports 3 kanalında canlı yayınlanacak.

F.Bahçe o yıldız ile ön protokol imzaladı!
Transferde dev kapışma! 3 büyükler aynı yıldızı istiyor
Süper Lig’in en pahalı 15 genç futbolcusu açıklandı! Zirvenin sahibi belli oldu...
CHP'nin epi"krizi" | Ekrem İmamoğlu Mansur Yavaş'ı "yedeğe" çekti! Özgür Özel'le Yavaş gerildi
Ederson'dan geleceğiyle ilgili flaş karar!
Galatasaray'da Koopmeiners ısrarı sürüyor!
Yılın başantrenörü Pedro Martinez! Yılın başantrenörü Pedro Martinez! 15:11
Galatasaray-Gençlerbirliği maçının hakemi belli oldu Galatasaray-Gençlerbirliği maçının hakemi belli oldu 15:08
Nurettin Açıkalın'dan açıklamalar! Nurettin Açıkalın'dan açıklamalar! 14:55
Transferde dev kapışma! 3 büyükler aynı yıldızı istiyor Transferde dev kapışma! 3 büyükler aynı yıldızı istiyor 14:42
Zeynep Sönmez, kariyer rekoru kırdı Zeynep Sönmez, kariyer rekoru kırdı 14:39
Brighton - Chelsea maçı bilgileri Brighton - Chelsea maçı bilgileri 14:35
Daha Eski
Athletic Bilbao - Osasuna maçı bilgileri Athletic Bilbao - Osasuna maçı bilgileri 14:25
Beşiktaş'ta Alanyaspor mesaisi! Beşiktaş'ta Alanyaspor mesaisi! 13:52
Ederson'dan geleceğiyle ilgili flaş karar! Ederson'dan geleceğiyle ilgili flaş karar! 13:42
Aras Kargo Balkan Kupası'nda! Aras Kargo Balkan Kupası'nda! 13:23
Göztepe'de ceza sıkıntısı! Göztepe'de ceza sıkıntısı! 13:15
G.Saray'da önemli projeler için geri sayım başladı G.Saray'da önemli projeler için geri sayım başladı 13:09