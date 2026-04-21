Ziraat Türkiye Kupası
Galatasaray Real Madrid'den Galatasaraylıları kızdıracak hamle! Victor Osimhen...

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray'ın Nijeryalı süper yıldızı Victor Osimhen ile ilgili gündemi sarsacak bir iddia ortaya atıldı. İspanyol basını, Real Madrid'in yıldız futbolcuyu transfer etmek istediğini yazdı. İşte detaylar... (fotomac.com.tr/DIŞ HABERLER)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 21 Nisan 2026 10:24
Ligde son 3 sezonu şampiyonlukla tamamlayan ve üst üste 4. şampiyonluk için yoluna emin adımlarla ilerleyen Galatasaray, yaz transfer döneminde yaptığı hamlelerle gündem olmuştu.

Sarı-kırmızılıların en çok konuşulan transferiyse Victor Osimhen oldu.

Cimbom, geçtiğimiz sezon Napoli'den kiraladığı ve sarı-kırmızılı forma altında başarılı bir performans sergileyen Nijeryalı süper yıldızın bonservisini aldı.

Aslan, bu transfer için Napoli ile 75 milyon Euro bonservis bedeli ve sonraki satıştan paydan %10 kar karşılığında anlaşma sağladı.

Suudi Arabistan ekiplerinin ve Avrupa devlerinin tekliflerini redderek Galatasaray'a imza atan Victor Osimhen, transferin odağında yer almaya devam ediyor.

Adı Barcelona, PSG, Liverpool ve Manchester United gibi devlerle anılan 26 yaşındaki yıldızla ilgili son iddia İspanya'dan geldi.

SON TALİBİ REAL MADRID

Fichajes'te yer alan habere göre; Real Madrid, Victor Osimhen'i transfer etmek istiyor.

Haberde, İspanyol devinin hücum hattını güçlendirmek istediği ve Nijeryalı dünya yıldızının en önemli hedef olduğu belirtildi.

La Liga ekibinin Kylian Mbappe'yi doğal pozisyonunda oynatmak için 9 numara transferi yapmak istediği ve Victor Osimhen'in bu profile uyduğu aktarıldı.

26 yaşındaki santrforun skor becerisi ve ceza sahasındaki etkisi nedeniyle ideal aday olduğu vurgulandı.

Real Madrid teknik ekibinin, Osimhen'in takıma şu an eksik olduğu düşünülen derinlik ve fiziksel güç katacağını düşündüğü kaydedildi.

Golcü futbolcunun hareketliliğinin Mbappe'yi de tamamlayacağı ve daha dengeli ve çok yönlü bir hücum hattı oluşacağının altı çizildi.

TRANSFERDEKİ EN BÜYÜK ENGEL...

Real Madrid adına transferdeki en büyük engelin Victor Osimhen'in maliyeti olduğu belirtildi. Galatasaray'ın yıldız futbolcu için 100 milyon Euro'dan daha düşük bir fiyata pazarlık yapmaya yanaşmadığı aktarıldı.

Sarı-kırmızılıların Osimhen'in değerinin farkında olduğu ve bunun onu piyasadaki en çok istenen forvetlerden biri yaptığı vurgulandı.

Real Madrid'in istenen yüksek bonservis bedeline rağmen Osimhen'i istediği ve mali istikrarı tehlikeye atmadan transferi tamamlamanın yollarını araştırdığı öğrenildi.

Sezon sonunda takımdan ayrılacak oyuncuların önemli gelir yaratabileceği ve bunun eflatun-beyazlıların transferlere daha fazla mali esneklikle yaklaşmasını sağlayacağı kaydedildi.

DEĞİŞİKLİĞE SICAK BAKIYOR

Victor Osimhen'in de ortam değişikliği yapmaya sıcak baktığı ve La Liga'da oynamasının kariyerinde ileri doğru atılmış bir adım olacağı belirtildi.

Nijeryalı dünya yıldızının oyun tarzının İspanyol futboluna mükemmel uyum sağlayacağı; gücü, hızı ve bitiricilik yeteneğinin onu komple bir forvet oyuncusu yaptığı aktarıldı.

Real Madrid'in de Victor Osimhen'in kritik maçlarda fark yaratmasına önem verdiği ve projelerinin gereksinimlerini karşılayan bir oyuncu olduğu vurgulandı.

Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
