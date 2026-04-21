Icardi Galatasaray'dan ayrılıyor! Yeni takımı belli oldu
Son dakika Galatasaray haberleri: 2022/23 sezonundan bu yana Galatasaray forması giyen ve attığı gollerle son üç sezonda kazanılan şampiyonluklarda büyük rol oynayan Galatasaray'da Mauro Icardi ile yollar ayrılıyor. Arjantinli gazeteci Pablo Cecchini, yıldız futbolcunun yeni takımını açıkladı. İşte detaylar... (GS spor haberi)
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 21 Nisan 2026 11:50
Sarı-kırmızılılar, üç sezonun ardından yıldız futbolcusuyla vedalaşmaya hazırlanıyor.
Arjantinli gazeteci Pablo Cecchini, Icardi'nin geleceğiyle ilgili NTV'ye açıklamalarda bulundu.
"RIVER PLATE'E YAKIN"
Tecrübeli golcünün Newell's Old Boys sevgisine karşın River Plate'e daha yakın olduğunu söyleyen Cecchini, "Icardi'nin Newell's Old Boys'a sevgisi herkes tarafından biliniyor ancak bugün gelinen noktaya baktığımızda her şey Mauro'nun River Plate'e daha yakın olduğunu gösteriyor. Icardi birkaç yıl önce Monumental Stadyumu'nun fotoğraflarını paylaşarak bir gün buraya gelebileceğinin sinyallerini vermişti" şeklinde konuştu.
River Plate'in Icardi ile 2026'nın başında görüştüğünü aktaran gazeteci, "Mauro Icardi, River Plate yönetiminin uzun süredir hedefinde olan bir isim. 2026'nın henüz başında Galatasaray ile sözleşmesinin bitimine 6 ay kala transfer için görüşme sağlandı. Teknik direktör Eduardo Coudet, Icardi'yi hücumda Sebastian Driussi ile birlikte oynatmak istiyor. Icardi veya Giovanni Simeone, River Plate yönetiminin hedefleri arasında yer alıyor" diyerek sözlerini tamamladı.
Mauro Icardi, bu sezon Galatasaray formasıyla çıktığı 43 maçta 16 gol ve 2 asistlik bir performans sergiledi.
33 yaşındaki forvetin güncel piyasa değeriyse 5 milyon Euro olarak gösteriliyor.
DİĞER
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.