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Haberler Voleybol A Milli Kadın Voleybol Takımı, VNL'in ilk etabını 11. sırada tamamladı!

A Milli Kadın Voleybol Takımı, VNL'in ilk etabını 11. sırada tamamladı!

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2026 FIVB Milletler Ligi'nin Brezilya'daki ilk etabında 4 maç oynayarak 2 galibiyet ve 2 mağlubiyet aldı. Dominik Cumhuriyeti ve Bulgaristan'ı yenen milliler 5 puanla 11. sırada yer alıyor. İşte detaylar...

Voleybol Haberleri Giriş Tarihi: 08 Haziran 2026 11:07
A Milli Kadın Voleybol Takımı, VNL'in ilk etabını 11. sırada tamamladı!

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2026 FIVB Milletler Ligi'nin (VNL) ilk etabını 11. sırada bitirdi. Brezilya'nın başkenti Brazilya'daki organizasyonda ay-yıldızlılar, Dominik Cumhuriyeti, Hollanda, İtalya ve Bulgaristan ile karşılaştı. İlk maçını Dominik Cumhuriyeti takımına karşı 3-2 skorla kazanan milliler, Hollanda ile yaptığı ikinci karşılaşmasını 3-0 kaybetti.

A Milli Takım, organizasyondaki üçüncü maçında İtalya'ya karşı 3-1 yenilirken ilk etaptaki son maçında ise Bulgaristan'ı 3-1'lik skorla mağlup etti. Bu sonuçla Türkiye, organizasyonda elde ettiği 2 galibiyet ve 2 mağlubiyetle 5 puan elde ederken 18 takım arasında 11. sırada yer aldı. Milliler, 17-21 Haziran tarihlerinde Ankara oynanacak 2. etapta Belçika, Fransa, Almanya ve Çin ile karşılaşacak.

VNL'in ilk haftasında oluşan puan durumu şöyle:

Takım O G M P
1

Brezilya

 4 4 0 11
2

Japonya

 4 4 0 11
3

İtalya

 4 3 1 10
4

Çekya

 4 3 1 9
5

ABD

 4 3 1 8
6

Çin

 4 3 1 8
7

Polonya

 4 3 1 7
8

Kanada

 4 2 2 7
9

Hollanda

 4 2 2 6
10

Belçika

 4 2 2 5
11

Türkiye

 4 2 2 5
12

Sırbistan

 4 1 3 5
13

Almanya

 4 1 3 4
14

Fransa

 4 1 3 3
15

Ukrayna

 4 1 3 3
16

Bulgaristan

 4 1 3 3
17

Tayland

 4 0 4 2
18

Dominik Cumhuriyeti

 4 0 4 1

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