Galatasaray'a Nicolo Zaniolo müjdesi! İşte anlaşma detayları
Galatasaray'ın kiralık gönderdiği Nicolo Zaniolo için karar çıktı. Udinese, başarılı performansın ardından satın alma opsiyonunu kullanmaya hazırlanırken, İtalyan yıldızın sözleşme detayları belli oldu. İşte detaylar... | GALATASARAY TRANSFER HABERİ
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 08 Haziran 2026 12:14
Udinese'nin Zaniolo'yla da 2030'a kadar anlaşma sağladığı belirtildi.
Geçtiğimiz sezon Udinese formasıyla 32 maça çıkan İtalyan futbolcu 6 gol 7 asistlik performans sergiledi.
DİĞER
Günün Spor ManşetleriTüm Manşetler
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.