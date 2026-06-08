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Haberler Galatasaray Galatasaray'a Nicolo Zaniolo müjdesi! İşte anlaşma detayları

Galatasaray'a Nicolo Zaniolo müjdesi! İşte anlaşma detayları

Galatasaray'ın kiralık gönderdiği Nicolo Zaniolo için karar çıktı. Udinese, başarılı performansın ardından satın alma opsiyonunu kullanmaya hazırlanırken, İtalyan yıldızın sözleşme detayları belli oldu. İşte detaylar... | GALATASARAY TRANSFER HABERİ

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 08 Haziran 2026 12:14
Galatasaray'a Nicolo Zaniolo müjdesi! İşte anlaşma detayları

Galatasaray'da İtalyan yıldız, Nicolo Zaniolo'nun geleceği merak ediliyordu.

Galatasaray'a Nicolo Zaniolo müjdesi! İşte anlaşma detayları

Udinese, Galatasaray'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı Nicolo Zaniolo'nun bonservisini almaya karar verdi.

Galatasaray'a Nicolo Zaniolo müjdesi! İşte anlaşma detayları

"tuttosport"ta yer alan haberde; İtalyan ekibinin 26 yaşındaki futbolcunun satın alma opsiyonunu kullanacağı vurgulandı.

Galatasaray'a Nicolo Zaniolo müjdesi! İşte anlaşma detayları

Udinese'nin Zaniolo'yla da 2030'a kadar anlaşma sağladığı belirtildi.

Galatasaray'a Nicolo Zaniolo müjdesi! İşte anlaşma detayları

Geçtiğimiz sezon Udinese formasıyla 32 maça çıkan İtalyan futbolcu 6 gol 7 asistlik performans sergiledi.

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