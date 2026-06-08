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Haberler Trabzonspor Trabzonspor'da flaş Andre Onana gelişmesi! Transfer kararını verdi

Trabzonspor'da flaş Andre Onana gelişmesi! Transfer kararını verdi

Geçtiğimiz sezon Trabzonspor’da kiralık olarak forma giyen Andre Onana’nın Manchester United’a dönerek sezon öncesi kampına katılacağı ve iyi bir performansla teknik heyetin gözüne girip kadroda yerini sağlamlaştırmayı hedeflediği belirtiliyor. İşte detaylar...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 08 Haziran 2026 12:59
Trabzonspor'da flaş Andre Onana gelişmesi! Transfer kararını verdi

Geçtiğimiz sezon kiralık olarak Trabzonspor forması giyen Andre Onana'nın, Manchester United'a geri dönmeye hazırlandığı bildirildi.

Mundo Deportivo'nun haberine göre, oyuncuya yakın kaynaklar Onana'nın İngiliz ekibinin sezon öncesi hazırlık kampına katılmak istediğini belirtiyor.

Kamerunlu kalecinin, iyi bir hazırlık dönemi geçirerek teknik heyeti yeniden ikna etmeyi ve kadroda Senne Lammens'in önüne geçmeyi hedeflediği ifade edildi.

Trabzonspor'un ise Onana'yı bir sezon daha kiralamaya sıcak baktığı, ancak nihai kararın 2028 yılına kadar Manchester United ile sözleşmesi bulunan oyuncuya ait olacağı iddia edildi.

Andre Onana, Trabzonspor formasıyla geçtiğimiz sezon 33 maçta görev almıştı.

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