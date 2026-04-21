Rıza Kayaalp final maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Rıza Kayaalp final maçı için geri sayım başladı. Avrupa Güreş Şampiyonası'nda yarı finalde Belaruslu rakibi Pavel Hlinchuk'un diskalifiye edilmesi sonrası finale yükselen milli güreşçi, kariyerinin 13. Avrupa şampiyonluğu için mindere çıkacak. Sporseverler "Rıza Kayaalp final maçı saat kaçta, hangi kanalda?" ve "Rıza Kayaalp'in rakibi kim oldu?" sorularına yanıt arıyor. Arnavutluk'ta düzenlenen organizasyonda altın madalya hedefleyen tecrübeli sporcu, Türk güreş tarihine bir başarı daha eklemek istiyor. Avrupa Güreş Şampiyonası Rıza Kayaalp final maçının yayın saati, canlı yayın kanalı ve rakip bilgisi spor gündeminde yoğun şekilde araştırılıyor.

RIZA KAYAALP FİNAL MAÇI SAAT KAÇTA?

Tiran'daki Feti Borova Spor Salonu'nda gerçekleştirilecek olan final seansı bu akşam Türkiye saatiyle 19:30 - 20:30 arasında başlayacak. Sıklet sıralamasına göre Rıza Kayaalp'in final maçı 21 Nisan 2026 Salı (Bugün) oynanacak.

Türk güreşinin tarihi müsabakası @trtsporyildiz'da! 💪 🇹🇷Rıza Kayaalp, Karelin'in rekorunu kırmak ve 13. Avrupa şampiyonluğunu kazanmak için bugün mindere çıkacak! 🤼 Tahmini TSİ 21'de başlayacak final maçı, @trtsporyildiz'dan naklen yayınlanacak. pic.twitter.com/EZZRmEtAZK — TRT Spor Yıldız (@trtsporyildiz) April 21, 2026

RIZA KAYAALP MAÇI HANGİ KANALDA?

Milli sporcumuzun rekor peşinde koşacağı bu tarihi mücadele, TRT Spor Yıldız kanalında canlı yayınlanacak.

RIZA KAYAALP'İN RAKİBİ KİM?

130 kiloda dünyanın en iyisi olduğunu kanıtlamak isteyen Rıza Kayaalp, finalde Macar sporcu Darius Attila Vitek ile karşı karşıya gelecek. Kayaalp, bu maçı kazanması halinde Avrupa Şampiyonası tarihinde 13 altın madalyaya ulaşan ilk güreşçi olarak tarihe geçecek.