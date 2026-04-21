CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Rıza Kayaalp final maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Rıza Kayaalp final maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Milli güreşçimiz Rıza Kayaalp, tarih yazmaya devam ediyor! Arnavutluk'ta düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda yarı finalde Belaruslu rakibi Pavel Hlinchuk'un sportmenlik dışı hareketi (tokat atması) sonucu diskalifiye edilmesiyle finale yükselen Kayaalp, bugün 13. altın madalyası için sahne alıyor. Türk spor tarihinin en önemli anlarından birine tanıklık edeceğimiz bu final maçı için nefesler tutuldu. Peki, Rıza Kayaalp final maçı ne zaman? Avrupa şampiyonluğu maçı hangi kanaldan canlı yayınlanacak? İşte tüm ayrıntılar...

Güreş Haberleri Giriş Tarihi: 21 Nisan 2026 12:11 Güncelleme Tarihi: 21 Nisan 2026 12:13
Rıza Kayaalp final maçı için geri sayım başladı. Avrupa Güreş Şampiyonası'nda yarı finalde Belaruslu rakibi Pavel Hlinchuk'un diskalifiye edilmesi sonrası finale yükselen milli güreşçi, kariyerinin 13. Avrupa şampiyonluğu için mindere çıkacak. Sporseverler "Rıza Kayaalp final maçı saat kaçta, hangi kanalda?" ve "Rıza Kayaalp'in rakibi kim oldu?" sorularına yanıt arıyor. Arnavutluk'ta düzenlenen organizasyonda altın madalya hedefleyen tecrübeli sporcu, Türk güreş tarihine bir başarı daha eklemek istiyor. Avrupa Güreş Şampiyonası Rıza Kayaalp final maçının yayın saati, canlı yayın kanalı ve rakip bilgisi spor gündeminde yoğun şekilde araştırılıyor.

RIZA KAYAALP FİNAL MAÇI SAAT KAÇTA?

Tiran'daki Feti Borova Spor Salonu'nda gerçekleştirilecek olan final seansı bu akşam Türkiye saatiyle 19:30 - 20:30 arasında başlayacak. Sıklet sıralamasına göre Rıza Kayaalp'in final maçı 21 Nisan 2026 Salı (Bugün) oynanacak.

RIZA KAYAALP MAÇI HANGİ KANALDA?

Milli sporcumuzun rekor peşinde koşacağı bu tarihi mücadele, TRT Spor Yıldız kanalında canlı yayınlanacak.

RIZA KAYAALP'İN RAKİBİ KİM?

130 kiloda dünyanın en iyisi olduğunu kanıtlamak isteyen Rıza Kayaalp, finalde Macar sporcu Darius Attila Vitek ile karşı karşıya gelecek. Kayaalp, bu maçı kazanması halinde Avrupa Şampiyonası tarihinde 13 altın madalyaya ulaşan ilk güreşçi olarak tarihe geçecek.

Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
