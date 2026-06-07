Aziz Yıldırım'dan Bundesliga'ya damga vuran sol beke kanca! Başkan seçildiği takdirde...

Fenerbahçe'de bugün yapılacak seçimde Fenerbahçe'nin 35. başkanı olmak için Hakan Safi ile yarışacak olan Aziz Yıldırım, transfer çalışmalarını sürdürüyor.

Şu ana kadar Serhou Guirassy ve Vedat Muriç ile anlaşma sağlayan Yıldırım'ın sol bek pozisyonu için de flaş bir ismi gündemine aldığı belirtildi.