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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fenerbahçe Aziz Yıldırım'dan Bundesliga'ya damga vuran sol beke kanca! Başkan seçildiği takdirde...

Aziz Yıldırım'dan Bundesliga'ya damga vuran sol beke kanca! Başkan seçildiği takdirde...

Fenerbahçe başkan adayı Aziz Yıldırım'ın yeni sezonda sol bek bölgesine takviye yapmak istediği ve Almanya Bundesliga'ya damga vuran o yıldızın transferi için devreye girdiği öğrenildi. İşte detaylar... (FB SPOR HABERİ)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 07 Haziran 2026 06:50
Aziz Yıldırım'dan Bundesliga'ya damga vuran sol beke kanca! Başkan seçildiği takdirde...

Fenerbahçe'de bugün yapılacak seçimde Fenerbahçe'nin 35. başkanı olmak için Hakan Safi ile yarışacak olan Aziz Yıldırım, transfer çalışmalarını sürdürüyor.

Aziz Yıldırım'dan Bundesliga'ya damga vuran sol beke kanca! Başkan seçildiği takdirde...

Şu ana kadar Serhou Guirassy ve Vedat Muriç ile anlaşma sağlayan Yıldırım'ın sol bek pozisyonu için de flaş bir ismi gündemine aldığı belirtildi.

Aziz Yıldırım'dan Bundesliga'ya damga vuran sol beke kanca! Başkan seçildiği takdirde...

Aziz Yıldırım'ın, Bayer Leverkusen'de forma giyen İspanyol futbolcu Alejandro Grimaldo'yu listesine eklediği öğrenildi.

Aziz Yıldırım'dan Bundesliga'ya damga vuran sol beke kanca! Başkan seçildiği takdirde...

Takvim'in haberine göre, Yıldırım'ın bugün başkan seçilmesi durumunda kurmaylarıyla beraber Grimaldo'nun menajeri ile görüşmelere başlayacağı kaydedildi.

Aziz Yıldırım'dan Bundesliga'ya damga vuran sol beke kanca! Başkan seçildiği takdirde...

Bunun yanı sıra ilerleyen günlerde 30 yaşındaki futbolcu için Alman ekibine resmi teklif yapılacağı öğrenildi.

Aziz Yıldırım'dan Bundesliga'ya damga vuran sol beke kanca! Başkan seçildiği takdirde...

Başarılı futbolcu bu sezon Leverkusen formasıyla çıktığı 46 maçta 14 gol, 12 asistlik performans sergiledi.

Aziz Yıldırım'dan Bundesliga'ya damga vuran sol beke kanca! Başkan seçildiği takdirde...

Grimaldo'nun 1 yıl daha kontratı olmasına rağmen Leverkusen'den ayrılmak istediği de gelen bilgiler arasında.

Aziz Yıldırım'dan Bundesliga'ya damga vuran sol beke kanca! Başkan seçildiği takdirde...

İspanya Milli takımı ile 13 maçta boy gösteren Grimaldo'ya güncel verilere göre 20 milyon euro değer biçiliyor.

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