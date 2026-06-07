Aziz Yıldırım'dan Bundesliga'ya damga vuran sol beke kanca! Başkan seçildiği takdirde...
Fenerbahçe başkan adayı Aziz Yıldırım'ın yeni sezonda sol bek bölgesine takviye yapmak istediği ve Almanya Bundesliga'ya damga vuran o yıldızın transferi için devreye girdiği öğrenildi. İşte detaylar... (FB SPOR HABERİ)
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 07 Haziran 2026 06:50
Takvim'in haberine göre, Yıldırım'ın bugün başkan seçilmesi durumunda kurmaylarıyla beraber Grimaldo'nun menajeri ile görüşmelere başlayacağı kaydedildi.
Bunun yanı sıra ilerleyen günlerde 30 yaşındaki futbolcu için Alman ekibine resmi teklif yapılacağı öğrenildi.
Başarılı futbolcu bu sezon Leverkusen formasıyla çıktığı 46 maçta 14 gol, 12 asistlik performans sergiledi.
Grimaldo'nun 1 yıl daha kontratı olmasına rağmen Leverkusen'den ayrılmak istediği de gelen bilgiler arasında.
İspanya Milli takımı ile 13 maçta boy gösteren Grimaldo'ya güncel verilere göre 20 milyon euro değer biçiliyor.
DİĞER
Günün Spor ManşetleriTüm Manşetler
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.