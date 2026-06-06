Hakan Safi'dan flaş sözler: Masaysa masayı kırarım, yapıysa yapıyo bozarım!

Fenerbahçe'de gerçekleştirilen Olağanüstü Seçimli Genel Kurul'da başkan adaylarından Hakan Safi Chobani Stadyumu'nda düzenlenen kongrede açıklamalarda bulundu.

İşte Hakan Safi'nin açıklamaları...

"FENERBAHÇEM İÇİN KENDİME HİÇBİR LİMİT KOYMADIM"

"Geçtiğimiz eylül ayında adaylık kararını verdikten sonra çok sevdiğim Fenerbahçem için kendime hiçbir limit koymadım. Adaylık konusunda da bir dakika bile tereddüt etmedim. Kulübüme hizmet etmek için kollarımı sıvadım, sıvıyorum. Bizlere göre Fenerbahçemizin kaybedecek artık 1 dakikası bile yok. Aylarca çalıştık. Avrupa'nın farklı kulüplerini, farklı futbol modellerini ve kültürlerini inceledik. Çok önemli futbol adamlarıyla bir araya geldik."

"3 OYUNCUYLA ANLAŞMA SAĞLADIK"

"Milan'ın şampiyonluk hasretini bitiren sevgili Paolo Maldini ile Fenerbahçemizin durumunu ve hedeflerini belirledik. Fenerbahçemizin istediği coşkulu futbolu sahaya nasıl yansıtacağımızı kararlaştırdık. Haftalar önce transfer temaslarımız başladı. Şu ana kadar 3 oyuncuyla anlaşma sağladık. Luis Suarez, Merih Demiral ve Mason Greenwood... Bitmedi. İnanın. Dahası da geliyor. Ben ıslak imza olmadan konuşmam değerli Fenerbahçeliler. Bu anlaşmaları yaparken çok çok ince düşündük. Fenerbahçelilerin beklentilerini karşılayacak isimleri özenle seçtik. Ben verdiğim hiçbir sözden dönmem. Benim için söz ağızdan bir kere çıkar. Öyle olduğunu da kampanya boyunca sizlere gösterdik. Fenerbahçe'ye yakışan da budur. Fenerbahçe'yi vasata alıştıranlardan, kadrosunu eksik bırakanlardan, transferde geç kalanlardan olmayacağız. Buna da emin olabilirsiniz!"

"MAZBATAYI ALINCA AÇIKLADIĞIMIZ İSİMLER SİZLERİN YANINDA OLACAK"

"İki tane yöneticimiz yok arkadaşlar. Nerede biliyor musunuz, Londra'da bekliyorlar, ıslak imza olduğu zaman sizlerin huzuruna getireceğim. Gelecek hafta mazbatayı alınca göreceksiniz, açıkladığımız her isim sizlerin yanında olacak. Çok yorulduk, çok yıprandık, çok da bölündük farkındayım. Günlerdir binlerce Fenerbahçeliyle bir araya geldik, herkesle dertleştik, hepsinin beklentilerini dinledik. 12 yıldır şampiyon olamıyoruz. Artık sabrınız kalmadı, biliyorum. Biz seçildiğimiz takdirde bu hasretin 13 yıla çıkmayacağının sözünü veriyorum. Biz Fenerbahçemizi şampiyon yapacağız. Bu hedefimize kimsenin engel olmasına izin vermeyeceğiz."

"GELECEĞİ KONUŞMAK DAHA DEĞERLİ"

"Bana kampanya sürecinde 'yapı meselesi' soruldu, nasıl başa çıkacaksın diye. 'Fenerbahçe'nin haklarını koruyabilecek misiniz?' sorusu çok soruldu. Fenerbahçemizin tarihinde çalınan birçok şampiyonluk var. Bunun farkında olmamız gerek. Biz, teknik direktörümüzün, futbolcularımızın, futbolcularımızın emeklerini korumakta maalesef zorlandık. Rakiplerimiz adeta cirit attı. Çünkü niye? Meydan boştu! Kıymetli Fenerbahçeliler, ben geçmişi konuşmayı seven birisi değilim. Olan oldu. Geri dönme imkanımız yok. Ben temsil ettiğim geleceği konuşmanın daha değerli olacağını düşünüyorum."

"KİMSE FENERBAHÇE'NİN ÇEYREK PUANINI ALMAYA CESARET EDEMEYECEK!"

Sen ne yapacaksın Hakan Safi diyorlar? Önce gelmiş geçmiş tarihin en iyi kadrosunu kuracağım. Hiçbir bahaneye izin vermeyeceğim. Saha dışındaki engelleri de teker teker kaldıracağız. Kurtlar Vadisi dönemleri geride kaldı. Devir değişti. Devir iletişim, doğru bağlantı ve lobi dönemi. Yönetimde olduğum dönemde Türk futbol tarihinde ilk kez yabancı VAR gelmesine vesile oldum. Tarihte ilk kez yabancı hakem ataması gerçekleştirildi. Mütevazı olmayacağım, ben olmasam bunlar olmayacaktı. Ben doğru adımları atarak rekabetin en azından saha dışında eşitlenmesi için çok önemli hamleler yaptım. Başkan seçtiğiniz takdirde fikstür ve hakem konuları sorun olmayacak. Eşit şartlarda mücadele edeceğiz. Söz veriyorum, benim olduğum yerde Fenerbahçe'nin bir puanını değil çeyrek puanını almaya kimse cesaret edemeyecek. 1959 öncesi şampiyonlukları unutmadık. Fenerbahçemizin başvurusu ortada. Hakkımız olan bu şampiyonlukları alacağız, emin olun."

KAPIMIZ HERKESE AÇIK!

"Ötekileştiren, benden değilsen düşmansın diyen zihniyet Fenerbahçemizi prangaladı. Buna izin veremeyiz. Birçok derneğimizi ziyaret ettik, bazılarında tatsız olaylar yaşanmış. Bizim kapımız herkese açık, Fenerbahçemiz istediğimiz noktaya herkesin çabasıyla gelecek dedik. Tüm derneklerimize bizim yanımızda oldukları için hepsine tek tek teşekkür etmek istiyorum."

"NASIL BİR KUTLAMA YAPACAĞIMIZ TÜM DÜNYAYA GÖSTERECEĞİZ"

"Bu güzide camianın bel kemiği taraftarına seslenmek istiyorum. Yağmur çamur demeden gelip takımınızı desteklediniz. Her deplasmanda yanımızda oldunuz. Branş fark etmeksizin yanımızda oldunuz. Bazen hüzün vardır bazen mutluluk. Son dönemde futbolda istediğimiz mutluluğu yaşayamadık. Sizlere söz veriyorum, teveccüh gösterip bizi seçtiğiniz takdirde gelecek mayıs ayında nasıl bir kutlama yapacağımızı tüm dünyaya göstereceğiz."

"YAPIYSA YAPIYI BOZARIM!"

"Bugün efsane başkanımızla rakibiz ancak gerçek rakibimizi unutmayalım. Ben unutmam. Hakem seminerlerine rakip takım adıyla katılan hakemleri, fikstüre ayar çekenleri, kutlamalarda bize küfreden teknik direktörleri, Fenerbahçe'ye sallayarak reyting alanları, ilmek ilmek işleyerek yolumuza türlü türlü engel çıkaranları bu kardeşiniz unutmaz. Sizler de hafızanızı taze tutun. Rehavete yer yok. Hepimiz üstümüze düşeni yapmalıyız. Seçildiğimde ne yapı ne kirli lobi ne de kollanan rakipler olacak. Hiçbirine izin vermeyeceğim. Bizler imtiyaz, eşit şartlarda mücadele istiyoruz. Buna da kimse engel olamayacak. Masaysa masayı kırarım, yapıysa yapıyı bozarım."

"PARA PUL UMRUMDA DEĞİL!"

"Sizler için hiçbir limitim yok. Para pul umurumda değil. Çocuklarımla caddede kutlayacağım bir şampiyonluğa paha biçmem imkansız."

"SOKAKLARDAN GELİYORUM"

"Aziz Bey ifade etti, ben sokaklardan geliyorum. Kasımpaşa'da büyüdüm. Yatılı okulda okudum. Disiplini öğrendim. Ufkum açıldı. ABD'de de MBA yaptım. Kıymetli Fenerbahçeliler, 18 yaşımda babamı kaybettim, mekanı cennet olsun. İmtiyazlı bir çocuk değildim. Hiçbir şey bana peşin verilmedi. 14 yaşımda girdiğim çalışma hayatımda tırnaklarımla kazıyarak milyar dolarlık şirketler kurdum. Ailem için yaptım. Şimdi sarı lacivertli ailem için yapma zamanı. İnanın sizler için hiçbir limitim yok. Para pul umurumda değil. Çocuklarımla caddede kutlayacağım bir şampiyonluğa paha biçmem imkansız."

"FENERBAHÇE DÖNEMİ BAŞLIYOR!"

"Çocuklarımızın yüzlerini hep beraber güldüreceğiz. Biz şampiyon olacağız, bir seri başlatacağız. Hiç kuşkunuz olmasın, Fenerbahçe dönemi başlıyor ve bizi hiç kimse durduramayacak. Kongre üyelerimiz, bir seçim yapacaksınız. Geçmişle gelecek arasında çok kritik bir seçim. Fenerbahçe geçmişin sorunlarında takılı mı kalacak, geleceğin başarılarıyla mı coşacak karar vereceksiniz. O kadar enerjim yok diyen mi ne pahasına olursa olsun, canla başla çalışacağım diyen mi siz seçeceksiniz."

"FENERBAHÇE'NİN KAYBEDECEK 1 DAKİKASI YOK!"

"Bir yıldız yeter diyen mi yoksa dünya yıldızlarını getirdim diyen mi sizlerin tercihi olacak. Değerli Fenerbahçeliler, en büyük yük sizlerin omuzunda. Fenerbahçe'nin kaybedecek 1 dakikası yok. Bir seneyi daha rakibimizin şampiyonluğunu izleyerek geçiremeyiz. Bu büyük camiamızın hiç kimseye borcu yok. Kimsenin de malı değil."

"TRİBÜNLERİ KAPATMAYACAĞIZ"

"Biz kibirli olmayacağız. Tribünleri de kapatmayacağız. Kombine iptal edip maça babasıyla gelen çocukları ağlatmayacağız."

STADYUM KONUSUNDA

"Kulübümüz için çok önemli projelerimiz var. İşimiz sadece transfer değil tabii ki. Öncelikli diğer konumuz stadyum. Stadyum projesini geçen sene bizler geliştirdik. Stadyumumuzu kendi yerinde, Papazın Çayırı'nda 64.500 kişilik kapasiteye çıkartacağız. Bunu da ilk sezonumuzda şampiyon olduktan sonra yapacağız. Stadyumumuzun mayıs ayına yetişmesi mümkün değil. Rakibimiz kampanyasını önce şampiyonluk sonra stadyum diyerek başladı, güzel. Sonra mayıs ayında bitireceğiz dedi. Şimdi söylemi 'izinler alınırsa...' diye değişti. Kimsenin sizleri yanıltmasına izin vermeyin. Kutsal oylarınızı ona göre verin."

TESİSLERLE İLGİLİ

"Tesisler... Kulübümüzün durumuna yakışmayan bir durum da tesislerimiz. Fenerbahçelilerin birlikte yaşayabileceği kaliteli yaşam alanları sunmalıyız. Maltepe çok kritik. Fenerbahçe altyapısı son zamanlarda çok önemli yıldızlar çıkardı. Buna devam etmemiz, daha verimli tesisler inşa etmemiz gerekiyor."

AMATÖR ŞUBELERLE İLGİLİ

"Amatör şubelerle ilgili çok soru geldi. Şube kapatmaya, bütçe küçültmeye gelmiyoruz. Eski yöneticimiz Hulusi Bey, 'voleybolda 15 milyon Euro açık olacak, hesabını ona göre yap' dedi. İçiniz rahat olsun, hiçbir çekincemiz yok. Amatör şubelerde gereken neyse o desteği vereceğiz. Basketbolla ilgili düşüncemiz net. Profesyonellerimizden memnunuz. Şubelerimiz çok iyi gidiyor. Daha çok destek vereceğiz, merakınız olmasın. Fenerbahçemizin vizyonu, Ulu Önder Atatürkümüz'ün ilkelerine sadık sporcular yetiştirmektir. Buradan Fenerbahçe Spor Kulübü çalışanlarına seslenmek istiyorum, aklınızda hiçbir endişe olmasın. Bizler rövanş duygularıyla gelmiyoruz. Kimsenin işi konusunda da bir sorun yaşanmayacak. Her kim ki işini iyi yapıyorsa yoluna devam edecek. Özlük hakları konusunda da yaşanan sıkıntıları çözeceğiz. Branşlar arasındaki dengesizlikleri ortadan kaldıracağız."

FB TV KONUSUNDA

"Fenerbahçe TV ve radyo da bizim için çok kıymetli. TV'miz aynı şekilde yoluna devam edecek, göreve gelince radyo konusunu tekrar değerlendireceğiz."

"TÜRKİYE'DE 5 PİLOT TAKIM SATIN ALACAĞIZ"

"Futbolda transfer haricinde de projelerimiz var. Türkiye'de 5 pilot takım satın alacağız, genç oyuncularımıza rekabetçi ortam sunacağız. Fenerbahçeli teknik adamlara iş imkanı oluşturacağız. Yurt dışından da 1 takım alma projemiz var. Uluslararası seviyede yapacağımız bu anlaşma, hem transfer önceliği hem de Güney Amerika ve Afrika'dan getireceğimiz oyunculara Avrupa futboluna adaptasyon süreci tanıyacak. Batı Afrika'da bir akademiyle anlaşmak istiyoruz. Bu da Fenerbahçemize genç yetenekler konusunda transfer önceliği sağlayacak."

YENİ GELİR ÜRETME NOKTASINDA

"Finansal konuda hep borçlardan bakıyorlar, biz gelirlerden bakacağız. Yeni gelir kaynakları üretmemiz lazım. Bizler Fenerbahçemize tarihinde olmayan araziler kazandıracağız. Tam 1 milyon metrekare. Ardından Fenerbahçe GYO'yu kurup ek gelir sağlayacağız. Fenerbahçemizin çok çok önemli şirketleri var. Fenerium da bunlardan biri. Fenerium'u halka arz konusunda değerlendirmemiz gerekecek."

YÖNETİM KURULU HAKKINDA

"Değerli rakibim diyor ki biz hiç yönetim olarak toplanmıyoruz. Biz hep toplanıyoruz. Dün gece, sabah 4'e kadar belki 60-70 kişiyle istişare ettik. Deneyimli isimler bize kılavuz oldu, genç ve enerjik isimler de gücümüze güç kattılar. Bu yönetimde herkese dokunmaya çalıştık, deneyimi, enerjisi, iştahı, finansal gücü ve iyi bağlantıları olan bir araya getirdik. Sayın Aziz Başkanımız ne diyor, listelere bakın öyle karar verin diyor, bence de öyle karar verin. Biz listemizi kendimiz oluşturduk. Hepsi pırıl pırıl, hiçbir bagajı olmayan isimler. Bizim listemizi ceketsiz gölge başkan oluşturmadı. 2011'den beri Türkiye'de bir şike olayı yaşanmadı' diyen ceketsiz gölge başkanı istiyor musunuz? Menfaatlerini Fenerbahçe'nin önüne koyanları siz affetseniz Fenerbahçemiz affetmez! Biz kalbi sarı lacivert atan herkesle biriz. Bizim ayrıştırma, düşmanlaştırma gibi bir derdimiz yok. Bugün seçimdeyiz. 8 Haziran'dan itibaren aynı renklerin peşinden koşacağız. Ben bunun sözünü çok net veriyorum. Eylülde seçim kaybettik, kulübüme desteğim bir an olsun azalmadı, küsüp gitmedim, Fenerbahçe linçlenirken susanlardan olmadım, paraya ihtiyaç varken sırtımı dönenlerden olmadım, dün olmadım, söz veriyorum, hayatımın sonuna kadar da olmayacağım."

"BİRLİĞİ SAĞLAYACAĞIZ"

"Bizim Fenerbahçe'ye hizmet borcumuz var. Eğer teveccüh gösterirseniz, başkan seçerseniz, tüm enerjimle, tüm servetimle sizlerin emrinde olacağım. Benim sözüm paradan kıymetli. Yaptıklarım, yapacaklarımın teminatıdır. Daha da Fenerbahçe için bir şey yapmadım. Başkan olunca neler yapacağımı da hep beraber hayal edebilirsiniz. Biz Fenerbahçe'nin geleceğine talip olduk. Geçmişin hesaplaşması peşinde değiliz. Fenerbahçeli'yi Fenerbahçeli'ye şikayet etmeyeceğiz. Biz birliği sağlayacağız. Yeniden gücümüzün farkına varacağız. Tek yumruk halinde hareket edeceğiz. Biz şampiyon olacağız Fenerbahçeliler! Nasıl şampiyon yapacağımı da çok iyi biliyorum. Gelecek sene bu zamanlarda karşınıza şampiyonluk kupasıyla geleceğiz. Söz! Sizlere söz! Kimse bize engel olamayacak."