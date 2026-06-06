Fenerbahçe Başkan Adayı Aziz Yıldırım açıklamalarda bulundu!

Fenerbahçe Başkan Adayı Aziz Yıldırım , Olağanüstü Seçimli Genel Kurul'da açıklamalarda bulundu.

İŞTE O SÖZLER

"ŞAMPİYONLUK ŞARKILARINI BU STADYUMDA SÖYLEMEYİ ÖZLEDİM"

"Sevgili Fenerbahçeliler, kardeşlerim, yoldaşlarım, dava arkadaşlarım! Sizleri sevgiyle saygıyla selamlıyorum. Uzun bir konuşma yaparak yormayacağım. Şampiyonluk şarkılarını bu stadyumda söylemeyi özledim. Sizinle beraber burada söyleyeceğim. Sizinle çok eski tanışıyoruz. 120 yaşına erişen bu ulu çınarın altında bir ömür geçirdik beraber. Aramızda kardeşlerim diye hitap edeceğim Fenerbahçeliler var, aramızda evladım diyebileceğim genç Fenerbahçeliler var, az olsa da ağabeyim ablalarım var."

"BİRÇOK SEVİNCİ VE ACIYI BİRLİKTE YAŞADIK!"

"Kendimi anlatmak haksızlık olur. Biz birbirimizi tanıyoruz ve seviyoruz. Biz birçok sevinci mutluluğu beraber yaşadık. Birçok acıyı beraber yaşadık. Her şey unutulur ama zor günde yanınızda kim vardı, bu unutulmaz. Devletimizin içine sızan, vatana kastetmiş bir ihanet şebekesi Fenerbahçe'yi teslim almak için iftira üstüne iftira atarken, darbe üstüne darbe vururken yanımda siz vardı, Fenerbahçeliler vardı. Herkes uyurdu, uyanık olan sizdiniz. Herkes uyuşmuşken ayağa kalkan siz oldunuz. O ihanet şebekesinin karşısına ilk siz dikildiniz. Vatana millete ihanet edenlerin karşısında sizler dimdik durdunuz. Bu şeref önce ve daima size aittir."

"BENİ AZİZ YILDIRIM YAPAN..."

"Beni Aziz Yıldırım yapan şey ne mesleki kariyerim ne de iş hayatımdaki başarılardır. Beni Aziz Yıldırım yapan sizlersiniz, Fenerbahçe'dir. Sadece 20 yıl başkanlık boyunca onurunu layık görmeniz değil, Fenerbahçe'yi efsane yapan şey kendisini vatanına milletine adamış, gözü pek, fedakar ve fedai bir camia olmasıdır. Aziz Yıldırım'ı büyük yapan da benimle tek yürek, tek bilek mücadele veren sizlersiniz. Diyorlar ki 'bu yaşında neden aday oluyor', onlar benim bir kez daha başkan olmak istediğimi sanıyorlar. Hayır onlar bilmiyor, anlamıyorlar. Benim Fenerbahçe'ye karşı duyduğum sevgi ve bağlılığı göremiyorlar. Benim Fenerbahçeliler'e ödenmemiş bir borcum var. Bana onur duyduğum bir hayat hikayesini Fenerbahçeliler verdi. Beni mücadele adamı yapan Fenerbahçeliler'dir. Kardeşin duymaz, el oğlu duyar denen zamanda sizler kardeşimdiniz, mahkeme kapılarında, hapishanelerde hiç yalnız kalmadım, milyonlarca Fenerbahçe yanımdaydı. Benim Fenerbahçeliler'e borcum var, kardeşimin bile hatırlamadığı, benim bile unuttuğum bir doğum gününde hapishane duvarlarının arkasında şarkılarla, tezahüratlarla doğum günümü kutlayan Fenerbahçeliler'i nasıl unutabilirim. Bu tribünleri sevgiyle dolduran Fenerbahçeli 50 bin kadını nasıl unutabilirim. Bu sevgi, bu vefa unutulabilir mi! Vatana millete devlete ihanet eden hain şebekeye karşı, herkesten önce, askerden polisten devletten de önce meydan okuyan dimdik direnen, asla boyun eğmeyen Fenerbahçe'ye borcum var. Ben ve arkadaşlarım bu borcu ödemeye geliyoruz. Fenerbahçe'yi türlü hile, entrika, ayak oyunlarıyla engelleyenlerle Fenerbahçe'nin hakkını yiyenlerle, boynunu bükenlerle, onların hak ettiği gibi mücadele etmek için geliyorum."

"PLANLARINI ELLERİNDE PATLATMAK İÇİN ADAYIM"

"6-0'ı bu adam yaptı burada, 6-0'ı. 4-0'ı burada yaptı. Gitti, onların sahasında 2-1 yendi, Fenerbahçe'yi şampiyon yaptı arkadaşlarıyla, siz sallayın sallayın. Size gülüyorum. Gülüyorum! Neyse...Fevkalade müsaadeye mazhar olmaya alışmış olan camiaların, çalınmış puanlarla şampiyon olanların sahtekar planlarını ellerinde patlatmak için adayım."

"HİÇBİR SATAŞMAYA CEVAP VERMEYECEĞİM!"

"Fenerbahçeliler, Fenerbahçeliler ile tartışmaz, kavga etmez. Hiçbir sataşmaya cevap vermeyeceğim. Ben Fenerbahçeliler'in kardeşliğini güçlendirmek için geliyorum. Kardeşlik sevincini hepinizle paylaşmak istiyorum. Birliğimiz kuvvetimiz, kuvvetimiz birliğimizdir. 12 yıldır şampiyonluk özlemi çekiyoruz. 4 yılında benim yönetimim vardı, inkar etmiyorum. Zaman hepimize bir şeyler öğretti. Zaman kendi kendimizle kavga zamanı değil. Fenerbahçe'nin şampiyon olmadan 1 sezon geçirmeye tahammülü yoktur. Pazartesi gününden başlayarak mutlaka şampiyonluk ilkesiyle durmadan yorulmadan çalışarak, şampiyonluk kutlamasını hep birlikte kutlayacağız. Fenerbahçe en büyüktür. Kimseden Fenerbahçe'den büyük değildir. Sezonu bu sloganla başlayıp bu sloganla şampiyon olmak için geliyorum. Burası Fenerbahçe kongresi. Polemik, sataşma, kavga bize yakışmaz, bana hiç yakışmaz."

40 YILDA 6 KEZ

"Hangi futbolcu, hangi teknik direktörle şampiyon yapacaksınız diye soranlar bu işi bilmiyorlar. Şampiyonlukla ruhla, azimle olunur. İrade ve mücadeleyle şampiyon olunur. Fenerbahçe'nin 40 yıllık tarihinde 6 defa Aziz Yıldırım şampiyon yapmıştır. 2 defa diğer başkanlar yapmıştır. Bunu unutmayın, aklınızdan hiç çıkarmayın. Fenerbahçe'nin en büyük derdi ayrışmadır. Ayrışmayın. Birlik olun, beraber olun. Hakan Bey yarın seçilirse onu tebrik ederiz, bundan kaçınmayız. Ayrımcılık yaparsanız bu Fenerbahçe'ye zarar verir. Sizi seviyorum, sayıyorum."