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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Galatasaray Galatasaray ve Napoli arasında flaş takas! Sara'ya karşılık...

Galatasaray ve Napoli arasında flaş takas! Sara'ya karşılık...

Galatasaray hakkında flaş bir transfer iddiası gündeme geldi. İtalyan basınının iddiasına göre sarı-kırmızılılar Napoli'den o yıldızı gündemine alırken İtalyan ekibinin de sarı-kırmızılıların bu hamlesine karşılık Gabriel Sara için harekete geçeceği öğrenildi. İşte detaylar... (GS SPOR HABERİ)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 07 Haziran 2026 06:50
Galatasaray ve Napoli arasında flaş takas! Sara'ya karşılık...

Orta saha transferi için Galatasaray'da çalışmalar sürerken, çok sayıda isimle görüşmeler devam ediyor.

Galatasaray ve Napoli arasında flaş takas! Sara'ya karşılık...

Son yıllarda rotasını İtalya'dan değiştirmeyen sarı-kırmızılılar bir kez daha Napoli'nin kapısını çalmaya hazırlanıyor.

Galatasaray ve Napoli arasında flaş takas! Sara'ya karşılık...

Ancak bu kez İtalyan ekibinin de Galatasaray'dan bir talebi bulunuyor.

Galatasaray ve Napoli arasında flaş takas! Sara'ya karşılık...

İtalya'da yayın yapan Il Mattino'nun haberine göre; Frank Anguissa'nın ayrılması durumunda Napoli, sarı-kırmızılı takımın orta saha oyuncusu Gabriel Sara için harekete geçecek.

Galatasaray ve Napoli arasında flaş takas! Sara'ya karşılık...

30 yaşındaki Anguissa için yaklaşık 20 milyon euro'luk bir bonservis beklentisi bulunan Napoli, tecrübeli yıldızın yerini Sara ile doldurmaya çalışacak.

Galatasaray ve Napoli arasında flaş takas! Sara'ya karşılık...

Ancak Brezilya Milli Takımı formasını da sırtına geçirdikten sonra Avrupa'nın dikkatini üzerine çeken Sara için Galatasaray'ın minimum 35 milyon euro'luk bir beklentisi bulunuyor.

Galatasaray ve Napoli arasında flaş takas! Sara'ya karşılık...

İki takım arasında takas formülü üzerinde durulabileceği de aktarılırken, sarı-kırmızılıların üzerine para da talep edeceği öğrenildi.

Galatasaray ve Napoli arasında flaş takas! Sara'ya karşılık...

Sara'nın ismi Aston Villa ile de anılıyor.

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