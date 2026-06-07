Galatasaray ve Napoli arasında flaş takas! Sara'ya karşılık...
Galatasaray hakkında flaş bir transfer iddiası gündeme geldi. İtalyan basınının iddiasına göre sarı-kırmızılılar Napoli'den o yıldızı gündemine alırken İtalyan ekibinin de sarı-kırmızılıların bu hamlesine karşılık Gabriel Sara için harekete geçeceği öğrenildi. İşte detaylar... (GS SPOR HABERİ)
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 07 Haziran 2026 06:50
Orta saha transferi için Galatasaray'da çalışmalar sürerken, çok sayıda isimle görüşmeler devam ediyor.
Son yıllarda rotasını İtalya'dan değiştirmeyen sarı-kırmızılılar bir kez daha Napoli'nin kapısını çalmaya hazırlanıyor.
Ancak bu kez İtalyan ekibinin de Galatasaray'dan bir talebi bulunuyor.
İtalya'da yayın yapan Il Mattino'nun haberine göre; Frank Anguissa'nın ayrılması durumunda Napoli, sarı-kırmızılı takımın orta saha oyuncusu Gabriel Sara için harekete geçecek.
30 yaşındaki Anguissa için yaklaşık 20 milyon euro'luk bir bonservis beklentisi bulunan Napoli, tecrübeli yıldızın yerini Sara ile doldurmaya çalışacak.