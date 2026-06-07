Galatasaray'dan Lookman bombası! Osimhen vatandaşıyla konuştu ve...
Galatasaray, gelecek sezonun transfer çalışmalarına başladı. Sarı-kırmızılılar, üst üste 5. şampiyonluk ve Devler Ligi adına iddialı bir kadro kurmak istiyor. Cimbom'un bu doğrultuda Ademola Lookman için harekete geçtiği öğrenildi. Aslan için bu transferde Osimhen'in devreye girdiği öne sürüldü. İşte detaylar... (GS SPOR HABERİ)
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 07 Haziran 2026 06:50
Atletico Madrid'e 6 ay önce gitmesine rağmen ayrılması gündeme gelen Nijeryalı sol kanat için Osimhen devreye girdi.
Gol canavarının, Lookman'a "Galatasaray'da seni bekliyoruz. Gel ve bu ailenin bir parçası ol" dediği belirtildi.
28 yaşındaki yıldızın Cimbom'a sıcak baktığı belirtiliyor.
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