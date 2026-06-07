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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Galatasaray Galatasaray'dan Lookman bombası! Osimhen vatandaşıyla konuştu ve...

Galatasaray'dan Lookman bombası! Osimhen vatandaşıyla konuştu ve...

Galatasaray, gelecek sezonun transfer çalışmalarına başladı. Sarı-kırmızılılar, üst üste 5. şampiyonluk ve Devler Ligi adına iddialı bir kadro kurmak istiyor. Cimbom'un bu doğrultuda Ademola Lookman için harekete geçtiği öğrenildi. Aslan için bu transferde Osimhen'in devreye girdiği öne sürüldü. İşte detaylar... (GS SPOR HABERİ)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 07 Haziran 2026 06:50
Galatasaray'dan Lookman bombası! Osimhen vatandaşıyla konuştu ve...

Galatasaray'da gelecek sezonun transfer çalışmaları başladı.

Galatasaray'dan Lookman bombası! Osimhen vatandaşıyla konuştu ve...

Sarı-kırmızılılar, üst üste 5. kez şampiyon olmak ve Devler Ligi için iddialı bir kadro kurmak istiyor.

Galatasaray'dan Lookman bombası! Osimhen vatandaşıyla konuştu ve...

Bu doğrultuda Cimbom, Ademola Lookman için harekete geçti.

Galatasaray'dan Lookman bombası! Osimhen vatandaşıyla konuştu ve...

Atletico Madrid'e 6 ay önce gitmesine rağmen ayrılması gündeme gelen Nijeryalı sol kanat için Osimhen devreye girdi.

Galatasaray'dan Lookman bombası! Osimhen vatandaşıyla konuştu ve...

Gol canavarının, Lookman'a "Galatasaray'da seni bekliyoruz. Gel ve bu ailenin bir parçası ol" dediği belirtildi.

Galatasaray'dan Lookman bombası! Osimhen vatandaşıyla konuştu ve...

28 yaşındaki yıldızın Cimbom'a sıcak baktığı belirtiliyor.

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