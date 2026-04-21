Gençlerbirliği, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde deplasmanda Galatasaray ile karşılaşacak!

Natura Dünyası Gençlerbirliği, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde 22 Nisan'da deplasmanda Galatasaray ile karşılaşacak. RAMS Park'taki müsabaka, saat 20.30'da başlayacak.

B Grubu'nu 3 galibiyet, 1 beraberlikle üçüncü sırada tamamlayan Gençlerbirliği, çeyrek finalde A Grubu'nun namağlup lideri Galatasaray ile eşleşti. Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında iki takım 18 Nisan Cumartesi günü karşı karşıya geldi ve sarı-kırmızılı ekip maçtan 2-1 galip ayrıldı. Organizasyonda 2010-11 sezonunda yarı finale yükselen başkent ekibi, Başakşehir'e elenerek kupaya veda etmişti.