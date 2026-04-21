Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Diğer Sporlar Milli bisikletçilerden Avrupa'da şampiyonluk ve podyum!

Türkiye Bisiklet Federasyonu'nun sporcu gelişim stratejisi meyvesini verdi. Milli sporcular Belçika ve Hong Kong'daki UCI organizasyonlarında şampiyonluk ve podyum başarısı elde etti. 2028 Los Angeles Olimpiyatları yolunda önemli adımlar atılıyor. İşte detaylar...

Diğer Sporlar Haberleri Giriş Tarihi: 21 Nisan 2026 11:48
Türkiye Bisiklet Federasyonu'nun pist bisikleti branşında hayata geçirdiği sporcu gelişim stratejisi, uluslararası organizasyonlarda elde edilen başarılarla meyvelerini vermeye devam ediyor.

Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezleri (TOHM) kadrosunda yer alan sporcuların son dönemde gösterdiği performans, Türk pist bisikletinin geleceği adına umut verici sonuçlar ortaya koyuyor. UCI ve Türkiye Bisiklet Federasyonu'nun 2026 yılı Nisan ayı faaliyet takviminde yer alan organizasyonlarda milli sporcular önemli dereceler elde etti. Hong Kong'da gerçekleştirilen UCI Track World Cup kapsamında düzenlenen Elimination/Qualification yarışında milli sporcu Ramazan Yılmaz, eleme etabını üçüncü sırada tamamladı ve finale yükseldi. Final yarışını 8'inci sırada tamamlayarak dikkat çekici bir performans sergiledi.

Haftasonu Belçika'da düzenlenen Belgian Open Track Meeting organizasyonunda ise milli sporcu Mustafa Tarakcı, U23 Elimination yarışında elde ettiği 1.lik ile Türkiye'yi gururlandırdı. Tarakcı aynı organizasyonda U23 Points Race yarışında da başarılı bir performans göstererek 3'üncü sırada yer aldı ve podyuma çıkarak Türkiye adına önemli bir başarıya daha imza attı.

UCI 2026 başında Portekiz'in Anadia'da düzenlenen The Trofeu Internacional Artur De Lopez Uluslararası Pist Bisikleti Yarışlarında Genç Erkekler kategorisinde sporcu Ege Erülkü, 1 km Zamana Karşı, Elimination ve Scratch yarışında ikincilik elde etmişti. Sporcu Ramazan Yılmaz ise Elimination yarışında ikinci olmuştu.

Bu sonuçlar, Türkiye Bisiklet Federasyonu'nun pist bisikletinde uzun vadeli sporcu gelişim modeli kapsamında yürüttüğü çalışmaların somut çıktıları olarak değerlendiriliyor. Türkiye, son yıllarda pist bisikleti branşında önemli organizasyonlara ev sahipliği yaparak hem sporcuların gelişimine katkı sağlıyor hem de uluslararası arenada rekabet gücünü artırıyor. Avrupa Şampiyonası ve Dünya Kupası gibi büyük organizasyonlara ilk kez ev sahipliği yapan Türkiye, bu branşta Dünya sıralamasında ilk 5'e, Avrupa'da ise ilk 3'e giren sporcuları ve uluslararası organizasyonlarda alınan başarılarını artırmayı sürdürüyor.

OLİMPİYAT YOLUNDA KARARLI ADIMLAR

2028 Los Angeles Olimpiyat Oyunları için kota hedefi doğrultusunda çalışmalarını hızlandıran Türkiye Bisiklet Federasyonu, Ocak ayından bu yana pist bisikleti branşında TOHM sporcularıyla yoğun bir hazırlık süreci yürütüyor. Milli takımların uluslararası yarışlarda elde ettiği dereceler, bu çalışmaların doğru bir planlama ile ilerlediğini gösteriyor.

Federasyonun sporcu gelişim stratejisinin bir diğer önemli ayağını ise Sporcu Eğitim Merkezleri (SEM) projesi oluşturuyor. 12-17 yaş grubundaki genç sporcuların pist bisikleti branşına kazandırılması amacıyla altyapı çalışmalarına hız verilirken, bu kapsamda puanlı Pist Bisikleti Kupası yarışları başlatıldı. SEM projesi kapsamında seçilen 25 sporcu, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından desteklenerek ve bu disiplinde farklı yaş gruplarında sporcu havuzunun gelişimine katkı sağlayacak.

EMİN MÜFTÜOĞLU: "HEDEFİMİZ LOS ANGELES OLİMPİYATLARI"

Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu, elde edilen başarıların Türk bisikleti adına gurur verici olduğunu belirterek şu değerlendirmede bulundu:

"Pist bisikleti branşında yürüttüğümüz sporcu gelişim modeli ile hem elit seviyede başarılar elde ediyor hem de güçlü bir altyapı oluşturuyoruz. Avrupa Şampiyonası gibi önemli organizasyonları ülkemizde düzenleyerek hem ilgiyi artırmayı hem de kulüplerimizi sporcu yetiştirme konusunda motive etmeyi hedefledik. Sporcu havuzunun büyümesiyle birlikte bu başarıların sürdürülebilir olacağına inanıyoruz. Hedefimiz Los Angeles Olimpiyatları."

Türkiye Bisiklet Federasyonu, pist bisikletinde altyapıdan elit seviyeye uzanan bütüncül sporcu gelişim modeliyle uluslararası başarılarını artırmayı ve Türk sporuna yeni şampiyonlar kazandırmayı hedefliyor.

Real Madrid Osimhen için geliyor! Yer yerinden oynayacak
F.Bahçe o yıldız ile ön protokol imzaladı!
12 yıllık evliliği bitiyor... Pelin Karahan boşanma sorusuyla karşılaştı: Tek cümlelik yanıtı çok konuşuldu!
Devlet Bahçeli'den sanal medya uyarısı: Evlatlarımız dijital kuşatma altında
F.Bahçe'ye Amrabat şoku!
G.Saray'dan Portekizli yıldıza kanca!
Trabzonspor'un hedefi! Trabzonspor'un hedefi! 11:10
F.Bahçe'ye Amrabat şoku! F.Bahçe'ye Amrabat şoku! 11:06
Bursaspor'da satışa sunulan 39 bin kombine tükendi Bursaspor'da satışa sunulan 39 bin kombine tükendi 10:45
Wembanyama, 22 yaşında NBA'de tarihe geçti! Wembanyama, 22 yaşında NBA'de tarihe geçti! 10:43
Göztepe’de hedef iç sahada galibiyet! Göztepe’de hedef iç sahada galibiyet! 10:29
Real Madrid Osimhen için geliyor! Yer yerinden oynayacak Real Madrid Osimhen için geliyor! Yer yerinden oynayacak 10:24
Daha Eski
NBA'de Timberwolves seriyi eşitledi! NBA'de Timberwolves seriyi eşitledi! 10:21
Trabzonspor’da Kupa mesaisi! Trabzonspor’da Kupa mesaisi! 10:08
Süper Lig'de 30. hafta görünümü! Süper Lig'de 30. hafta görünümü! 09:46
F.Bahçe o yıldız ile ön protokol imzaladı! F.Bahçe o yıldız ile ön protokol imzaladı! 09:43
Beşiktaş GAİN, BKT Avrupa Kupası'nda! Beşiktaş GAİN, BKT Avrupa Kupası'nda! 09:33
Osimhen için karar çıktı! F.Bahçe derbisinde... Osimhen için karar çıktı! F.Bahçe derbisinde... 09:30