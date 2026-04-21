NBA play-off'larında Minnesota Timberwolves, Nuggets karşısında seriyi eşitledi!

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) play-off'ları ilk turunda Minnesota Timberwolves, Denver Nuggets'ı 119-114 yenerek seride 1-1 eşitlik sağladı. Batı Konferansı play-off ilk tur ikinci maçında Timberwolves deplasmanda Nuggets'ı 5 farkla mağlup ederek seride durumu eşitledi.

Timberwolves'ta Anthony Edwards 30 sayı, Julius Randle 24 sayı ile galibiyete katkı verdi. Nuggets'ta Jamal Murray 30 sayı, Nikola Jokic ise 24 sayı, 15 ribaunt ve 8 asist kaydetti.

CAVALİERS, RAPTORS KARŞISINDA 2-0 ÖNE GEÇTİ

Cleveland Cavaliers konuk ettiği Toronto Raptors'ı 115-105 yenerek Doğu Konferansı ilk tur serisinde 2-0 öne geçti.

Cavaliers'ta Donovan Mitchell 30 sayı, James Harden 28 sayı, Evan Mobley ise 25 sayı kaydetti. Raptors'ta Scottie Barnes'ın 26 sayısı mağlubiyeti engellemeye yetmedi.