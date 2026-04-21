Rıza Kayaalp kimdir, kaç yaşında, nereli?

Türk güreşinin modern zamanlardaki en büyük temsilcisi Rıza Kayaalp, Arnavutluk'ta düzenlenen 2026 Avrupa Güreş Şampiyonası'nda bir kez daha tarihe geçti. Grekoromen stilde rakiplerine minder dar eden milli sporcu, kazandığı madalyalarla sadece Türkiye'de değil, dünyada da eşine az rastlanır bir kariyere sahip. Peki, Rıza Kayaalp kimdir, aslen nereli? Şampiyon güreşçimiz kaç yaşında? İşte madalya koleksiyoncusu Kayaalp'in kariyer yolculuğu...

Güreş Haberleri Giriş Tarihi: 21 Nisan 2026 12:59
Rıza Kayaalp kimdir? Milli güreşçi Rıza Kayaalp kaç yaşında, nereli?

RIZA KAYAALP KİMDİR?

Rıza Kayaalp, 10 Ekim 1989 tarihinde Yozgat'ın Kavurgalı köyünde, işçi bir ailenin altıncı ve son çocuğu olarak dünyaya geldi. Güreş serüveni, 2000 yılında Yozgat Güreş Eğitim Merkezi'nde Grekoromen stilde başladı. 2005 yılında Arnavutluk'un Tiran şehrinde kazandığı Yıldızlar Avrupa Şampiyonluğu, onun uluslararası arenadaki ilk büyük başarısı oldu. Aynı yıl Ankara Büyükşehir Belediyesi ASKİ Spor Kulübüne transfer olarak, Olimpiyat Şampiyonu Mehmet Akif Pirim'in gözetiminde profesyonel kariyerine hız verdi.

Spordaki başarısını eğitimle taçlandıran Kayaalp, Yozgat Lisesi'nden mezun olduktan sonra Aksaray Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulunu bitirdi. Akademik kariyerine Bozok Üniversitesi'nde yüksek lisans yaparak devam etmektedir.

OLİMPİYAT VE DÜNYA ARENASINDAKİ İLK YILLAR

2008-2009: İlk Olimpiyat deneyimini Pekin 2008'de yaşadı. Ardından 2009 yılında hem Akdeniz Oyunları'nda hem de Gençler Dünya Şampiyonası'nda altın madalya kazanarak "altın çocuk" unvanını pekiştidi.

2011: İstanbul'da düzenlenen Dünya Güreş Şampiyonası'nda, efsanevi rakibi Kübalı Mijain Lopez'i yenerek ilk büyük dünya şampiyonluğunu elde etti.

2012: Londra Olimpiyat Oyunları'nda bronz madalya kazanarak Türkiye'yi gururlandırdı.

REKORLARLA DOLU ZİRVE DÖNEMİ

Kariyerinin olgunluk döneminde Rıza Kayaalp, Avrupa ve Dünya minderlerinde adeta rakip tanımadı.

Dünya Şampiyonlukları: 2015 (Las Vegas), 2017 (Paris), 2019 (Kazakistan) ve 2022 (Belgrad) yıllarında altın madalyaya ulaştı. 5 kez dünya şampiyonu olan ilk Türk güreşçi olarak tarihe geçti.

Olimpiyat Başarıları: 2016 Rio Olimpiyatları'nda gümüş, 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda ise bronz madalya kazandı. Böylece Hamit Kaplan'dan sonra üç farklı Olimpiyatta madalya kazanan ikinci Türk güreşçi oldu.

Avrupa Şampiyonlukları: 2023 yılında Zagreb'de 12. Avrupa şampiyonluğunu kazanarak, Rus efsane Aleksandr Karelin'in rekoruna ortak oldu.

