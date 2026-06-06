Venezuela-Türkiye hazırlık maçı CANLI İZLE | ATV CANLI MİLLİ MAÇ

2026 FIFA Dünya Kupası'nda Avustralya, Paraguay ve ev sahibi ABD ile D Grubu'nda mücadele edecek olan A Milli Futbol Takımımız, turnuvanın başlamasına sayılı günler kala son ciddi sınavını veriyor. Kuzey Makedonya karşısında alınan moralli galibiyetin ardından ABD'ye uçan "Bizim Çocuklar", Florida eyaletindeki dev randevuda Venezuela ile kozlarını paylaşıyor. Vincenzo Montella'nın Dünya Kupası nihai kadrosunu ve ana taktiğini büyük ölçüde netleştireceği bu karşılaşmada, Arda Güler ve kaptan Hakan Çalhanoğlu gibi yıldızlarımızın Amerika kıtasındaki ilk reaksiyonu merakla bekleniyor. Rakip Venezuela ise sert savunması ve hızlı hücum silahlarıyla, millilerimizin grup aşamasında karşılaşacağı Paraguay maçı öncesi tam bir Güney Amerika ekolü testi niteliği taşıyor. Inter Miami Stadyumu'nda gurbetçilerimizin de yoğun desteğiyle şölen havasında geçmesi beklenen bu tarihi buluşma, Dünya Kupası öncesi nefesleri kesecek. İşte Venezuela-Türkiye maçının detayları!

Türkiye-Venezuela hazırlık maçını haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz...

İŞTE MAÇIN İLK 11'LERİ

Venezuela: Contreras, Aramburu, Quintero, Makoun, Ferraresi, Herrera, Segovia, Casseres, Mendoza, Matinez, Ramirez.

Türkiye: Uğurcan, Zeki, Ozan, Abdülkerim, Eren, Orkun, İsmail, Arda, İrfan, Barış Alper, Deniz.

VENEZUELA-TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN?

A Milli Futbol Takımımızın Dünya Kupası öncesindeki en ciddi ve son hazırlık karşılaşması, 6 Haziran Cumartesi gününü 7 Haziran Pazar gününe bağlayan gece oynanacak.

VENEZUELA-TÜRKİYE MAÇI SAAT KAÇTA?

ABD'nin Florida eyaletinde bulunan Fort Lauderdale kentindeki Inter Miami FC Stadyumu'nun ev sahipliği yapacağı mücadele, Türkiye saati ile gece yarısından sonra 01.00'de start alacak.

VENEZUELA-TÜRKİYE MAÇI HANGİ KANALDA?

Amerika'dan canlı yayınla ekranlara gelecek ve tüm Türkiye'nin ekran başında tek yürek olacağı bu dev hazırlık maçı, canlı olarak ATV ekranlarından şifresiz ve naklen yayınlanacak.

VENEZUELA-TÜRKİYE MAÇI NEREDE OYNANACAK?

A Milli Futbol Takımımızın, Dünya Kupası öncesi Amerika kıtasındaki en önemli provası olan Venezuela karşılaşması, ABD'nin Florida eyaletinde yer alan Fort Lauderdale kentinde oynanacak. Bu heyecan dolu mücadeleye, Lionel Messi'nin de formasını giydiği Inter Miami FC ev sahipliği yapacak.

651. KEZ SAHADA

Miami'de Venezuela ile karşılaşacak A Milli Futbol Takımı, tarihindeki 651'inci müsabakaya çıkacak. Türkiye, 103 yıllık tarihinde 362'si resmi, 288'i özel toplam 650 maç oynayıp 1'i hükmen 258 galibiyet, 151 beraberlik, 241 yenilgi yaşadı. Ay-yıldızlılar, 279'u deplasmanda, 281'i Türkiye'de, 90'ı tarafsız sahadaki maçlarda, 3'ü hükmen galibiyet sonucunda 901 gol attı, kalesinde 926 gol gördü. Bugüne kadar 92 ülke takımıyla karşılaşan milliler, 650 müsabakanın 564'ünü Avrupa, 34'ünü Asya, 24'ünü Afrika, 25'ini Amerika, 3'ünü de Okyanusya temsilcileriyle yaptı.

HÜKMEN GALİBİYET VE KOSOVA MAÇI

Milliler, 650 maçta tek hükmen galibiyeti Yunanistan karşısında aldı. Türkiye ile Yunanistan arasında 17 Kasım 2015'te Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanan özel maç, 0-0 sona erdi. Bu müsabakadan 6 ay sonra FIFA, Yunanistan'ın kural dışı futbolcu oynattığı gerekçesiyle karşılaşmayı Türkiye lehine 3-0 tescil etti. Ay-yıldızlı ekibin 21 Mayıs 2014'te deplasmanda Kosova ile yaptığı ve 6-1 kazandığı özel maç ise söz konusu tarihte bu ülkenin UEFA ile FIFA üyesi olmaması nedeniyle değerlendirmeye alınmadı.

MONTELLA'NIN 33. SINAVI

Türkiye, İtalyan teknik adam Vincenzo Montella yönetiminde 33'üncü sınavını Kuzey Makedonya karşısında verecek. İtalyan teknik adamla 24'ü resmi, 8'i özel 32 maça çıkan milliler, 19 galibiyet, 8 mağlubiyet, 5 beraberlik yaşadı. Bu müsabakalarda rakip fileleri 59 kez havalandıran ay-yıldızlı ekip, kalesinde 41 gole engel olamadı.