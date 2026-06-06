Paolo Maldini'den Fenerbahçe için dev operasyon! 3 ismin imzası için...
Fenerbahçe'de başkan adayı Hakan Safi ile birlikte çalıştığı açıklanan Paolo Maldini, 3 ismin sarı-lacivertli takıma imzası için çalışmalarını sıklaştırdı. Hakan Çalhanoğlu'nun menajeri ile görüşme gerçekleştiren Maldini; Robert Lewandowski ve teknik direktör Antonio Conte için de vites artırdı. İşte detaylar...
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 06 Haziran 2026 17:06
Öte yandan 57 yaşındaki İtalyan eski futbolcu, 3 ismin Fenerbahçe'ye getirilmesi için harekete geçti.
Calcio Mercato'nun haberine göre Maldini; Antonio Conte, Hakan Çalhanoğlu ve Robert Lewandowski için gaza bastı.
AC Milan efsanesi, Hakan Çalhanoğlu'nun menajeri ile bir görüşme gerçekleştirildi.
Haberde aktarılana göre Hakan Çalhanoğlu cephesinde bu görüşmenin amacı; Fenerbahçe'nin transferdeki ciddiyetini görmek için oldu.
Maldini'nin ayrıca önceliği İtalya Milli Takımı olan Antonio Conte için de temaslarının olduğu kaydedildi.
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