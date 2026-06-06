CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fenerbahçe Paolo Maldini'den Fenerbahçe için dev operasyon! 3 ismin imzası için...

Paolo Maldini'den Fenerbahçe için dev operasyon! 3 ismin imzası için...

Fenerbahçe'de başkan adayı Hakan Safi ile birlikte çalıştığı açıklanan Paolo Maldini, 3 ismin sarı-lacivertli takıma imzası için çalışmalarını sıklaştırdı. Hakan Çalhanoğlu'nun menajeri ile görüşme gerçekleştiren Maldini; Robert Lewandowski ve teknik direktör Antonio Conte için de vites artırdı. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 06 Haziran 2026 17:06
Paolo Maldini'den Fenerbahçe için dev operasyon! 3 ismin imzası için...

Fenerbahçe'de gözler 7 Haziran Pazar günü gerçekleştirilecek olan başkanlık seçimlerine çevrildi.

Paolo Maldini'den Fenerbahçe için dev operasyon! 3 ismin imzası için...

Aziz Yıldırım ile karşı karşıya geleceği seçimler öncesi Hakan Safi, transfer çalışmalarını Paolo Maldini ile birlikte yürüteceğini açıklamıştı.

Paolo Maldini'den Fenerbahçe için dev operasyon! 3 ismin imzası için...

Olağanüstü seçimli genel kurulun ilk gününde Maldini, toplantıyı Chobani Stadyumu'nda Hakan Safi ile birlikte takip etti.

Paolo Maldini'den Fenerbahçe için dev operasyon! 3 ismin imzası için...

Öte yandan 57 yaşındaki İtalyan eski futbolcu, 3 ismin Fenerbahçe'ye getirilmesi için harekete geçti.

Paolo Maldini'den Fenerbahçe için dev operasyon! 3 ismin imzası için...

Calcio Mercato'nun haberine göre Maldini; Antonio Conte, Hakan Çalhanoğlu ve Robert Lewandowski için gaza bastı.

Paolo Maldini'den Fenerbahçe için dev operasyon! 3 ismin imzası için...

AC Milan efsanesi, Hakan Çalhanoğlu'nun menajeri ile bir görüşme gerçekleştirildi.

Paolo Maldini'den Fenerbahçe için dev operasyon! 3 ismin imzası için...

Haberde aktarılana göre Hakan Çalhanoğlu cephesinde bu görüşmenin amacı; Fenerbahçe'nin transferdeki ciddiyetini görmek için oldu.

Paolo Maldini'den Fenerbahçe için dev operasyon! 3 ismin imzası için...

Maldini'nin ayrıca önceliği İtalya Milli Takımı olan Antonio Conte için de temaslarının olduğu kaydedildi.

F.Bahçe'de kongre gergin başladı!
Barcelona'ya Osimhen'in transferi önerildi!
DİĞER
Fenerbahçe'den çifte operasyon! Galatasaray'a transfer çalımı...
Başkan Erdoğan'dan uluslararası yatırımcılara çağrı: "Etrafımızdaki toz bulutu dağıldığında kazanan Türkiye olacak"
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
F.Bahçe'ye Galli kanat!
Italiano imzayı attı! İşte ilk sözleri
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
F.Bahçe Greenwood'u bekliyor! Alacağı ücret belli oldu F.Bahçe Greenwood'u bekliyor! Alacağı ücret belli oldu 16:40
Hakan Safi ve Paolo Maldini Chobani Stadı'nda Hakan Safi ve Paolo Maldini Chobani Stadı'nda 16:15
F.Bahçe'ye Galli kanat! F.Bahçe'ye Galli kanat! 15:16
Beşiktaş'ta Italiano dönemi! İşte sözleşme detayları Beşiktaş'ta Italiano dönemi! İşte sözleşme detayları 14:17
Italiano imzayı attı! İşte ilk sözleri Italiano imzayı attı! İşte ilk sözleri 14:09
Saran'dan veda konuşması! Saran'dan veda konuşması! 13:05
Daha Eski
Duran komşularını çılgına çevirdi! Polise şikayet ettiler Duran komşularını çılgına çevirdi! Polise şikayet ettiler 12:53
F.Bahçe'nin borcu açıklandı! F.Bahçe'nin borcu açıklandı! 12:46
Knicks final serisinde 2-0 öne geçti Knicks final serisinde 2-0 öne geçti 12:22
Göztepe'ye Sabra'dan kötü haber Göztepe'ye Sabra'dan kötü haber 12:20
Türkiye-Venezuela hazırlık maçı hangi kanalda? Türkiye-Venezuela hazırlık maçı hangi kanalda? 12:03
F.Bahçe'de kongre gergin başladı! F.Bahçe'de kongre gergin başladı! 11:41