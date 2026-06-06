Fatih Tekke'nin kameramanla güldüren diyaloğu

Trabzonspor'un geçtiğimiz sezonun hikayesi için hazırladığı özel videonun çekimleri sırasında bordo mavili ekibin teknik direktörü Fatih Tekke'nin telefonu çalınca kameramanla arasında güldüren bir diyalog yaşandı.

Kameramanın "Telefonunuza bakabilirsiniz hocam" demesi üzerine Fatih Tekke "Telefona nasıl bakayım oğlum! Ezan vakti... Telefona bakabilirsiniz diyor ya. Adamın ezanla işi yok ki" yanıtını verdi.