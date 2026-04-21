CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Trabzonspor, Samsunspor karşısında deplasman başarısını sürdürmek istiyor!

Trabzonspor, Samsunspor karşısında deplasman başarısını sürdürmek istiyor!

Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Samsunspor deplasmanına çıkıyor. Bordo-mavililer, bu sezon dış sahada oynadığı 9 maçta yenilgi yüzü görmedi ve Samsun'da bu seriyi sürdürmeyi hedefliyor. İşte detaylar...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 21 Nisan 2026 11:10
Trabzonspor, Samsunspor karşısında deplasman başarısını sürdürmek istiyor!

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Samsunspor'a konuk olacak Trabzonspor, deplasman yenilmezliğini sürdürerek turu geçmek için mücadele edecek.

Ligde RAMS Başakşehir karşısında uzatma dakikalarında yediği gol ile 1-1 berabere kalarak şampiyonluk yolunda yara alan bordo-mavililer, Ziraat Türkiye Kupası'na odaklandı.

Bordo-mavili takım, 23 Nisan Perşembe günü Samsunspor karşısında dış sahadaki başarısını sürdürerek kupa yolunda bir engeli daha aşmanın mücadelesini verecek.

SON 9 DEPLASMANDA BİLEĞİ BÜKÜLMEDİ

Trabzonspor, bu yıl Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası'nda oynadığı 9 karşılaşmada da yenilgi yüzü görmedi.

Ligde 7 dış saha maçında 5 galibiyet, 2 beraberlik alan Karadeniz ekibi, Ziraat Türkiye Kupası'nda 2 galibiyet elde etti.

Bordo-mavililer, ligde Kocaelispor ve Gaziantep FK'yı 2-1, Samsunspor'u 3-0, Zecorner Kayserispor'u 3-1, ikas Eyüpspor'u 1-0 mağlup ederken Hesap.com. Antalyaspor ve Corendon Alanyaspor ile 1-1 berabere kaldı.

Karadeniz ekibi, Ziraat Türkiye Kupası'nda ise İstanbulspor'u 6-1, RAMS Başakşehir'i ise 4-2 mağlup etti.

İÇ SAHADAN 1 PUAN DAHA FAZLA TOPLADI

Trabzonspor, ligde deplasmanda oynadığı 15 karşılaşmada 10 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 mağlubiyet ile 33 puan elde etti.

Bordo-mavili takım, iç sahada ise 15 müsabakada 9 galibiyet, 5 beraberlik, 1 yenilgi ile 32 puan elde ederek dış sahadan 1 puan daha az topladı.

F.Bahçe'ye Amrabat şoku!
Real Madrid Osimhen için geliyor! Yer yerinden oynayacak
DİĞER
Galatasaray'da sürpriz veda! Geldiği gibi gidiyor...
Devlet Bahçeli'den sanal medya uyarısı: Evlatlarımız dijital kuşatma altında
Son dakika Trabzonspor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
G.Saray'dan Portekizli yıldıza kanca!
Tottenham'ın yıldızı F.Bahçe'ye!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Bursaspor'da satışa sunulan 39 bin kombine tükendi Bursaspor'da satışa sunulan 39 bin kombine tükendi 10:45
Wembanyama, 22 yaşında NBA'de tarihe geçti! Wembanyama, 22 yaşında NBA'de tarihe geçti! 10:43
Göztepe’de hedef iç sahada galibiyet! Göztepe’de hedef iç sahada galibiyet! 10:29
Real Madrid Osimhen için geliyor! Yer yerinden oynayacak Real Madrid Osimhen için geliyor! Yer yerinden oynayacak 10:24
NBA'de Timberwolves seriyi eşitledi! NBA'de Timberwolves seriyi eşitledi! 10:21
Trabzonspor’da Kupa mesaisi! Trabzonspor’da Kupa mesaisi! 10:08
Daha Eski
Süper Lig'de 30. hafta görünümü! Süper Lig'de 30. hafta görünümü! 09:46
F.Bahçe o yıldız ile ön protokol imzaladı! F.Bahçe o yıldız ile ön protokol imzaladı! 09:43
Beşiktaş GAİN, BKT Avrupa Kupası'nda! Beşiktaş GAİN, BKT Avrupa Kupası'nda! 09:33
Osimhen için karar çıktı! F.Bahçe derbisinde... Osimhen için karar çıktı! F.Bahçe derbisinde... 09:30
Beşiktaş'tan savunmaya dev hamle! Beşiktaş'tan savunmaya dev hamle! 09:25
Gençlerbirliği'nin rakibi Galatasaray! Gençlerbirliği'nin rakibi Galatasaray! 09:24