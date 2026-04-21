Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında şampiyonluk yarışı devam ediyor!

Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Galatasaray, deplasmanda Gençlerbirliği'ni mağlup ederken, Fenerbahçe evinde Çaykur Rizespor ile berabere kaldı. Şampiyonluk yarışında puan farkı 4'e çıktı.

Trendyol Süper Lig'in 30. haftası 20 Nisan'da oynanan tek maçla tamamlandı. Ligde bu hafta oynanan 10 müsabakada 23 gol atıldı. Lider Galatasaray, Ankara'da Gençlerbirliği'ne konuk olurken sahadan 2-1 galip ayrıldı. Fenerbahçe ise Çaykur Rizespor ile 2-2 berabere kaldı. Trabzonspor, sahasında Başakşehir karşısında puan kaybetti. Beşiktaş, deplasmanda Samsunspor'a mağlup oldu.

Zirve yarışında Galatasaray puanını 71'e yükseltirken, Fenerbahçe 67, Trabzonspor 65 puanla sıralandı.

LİGDE 30. HAFTA MAÇLARI VE SONUÇLARI:

Antalyaspor: 0 - Konyaspor: 2

Fenerbahçe: 2 - Çaykur Rizespor: 2

Fatih Karagümrük: 1 - Eyüpspor: 2

Kocaelispor: 1 - Göztepe: 1

Gençlerbirliği: 1 - Galatasaray: 2

Kasımpaşa: 1 - Alanyaspor: 0

Samsunspor: 2 - Beşiktaş: 1

Trabzonspor: 1 - Başakşehir: 1

Gaziantep FK: 3 - Kayserispor: 0