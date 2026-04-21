CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında şampiyonluk yarışı devam ediyor. Galatasaray Gençlerbirliği deplasmanından 2-1 galip ayrılırken, Fenerbahçe Rizespor'a evinde puan kaptırdı. Zirve farkı 4 puana çıktı. İşte detaylar...

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 21 Nisan 2026 09:46
Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Galatasaray, deplasmanda Gençlerbirliği'ni mağlup ederken, Fenerbahçe evinde Çaykur Rizespor ile berabere kaldı. Şampiyonluk yarışında puan farkı 4'e çıktı.

Trendyol Süper Lig'in 30. haftası 20 Nisan'da oynanan tek maçla tamamlandı. Ligde bu hafta oynanan 10 müsabakada 23 gol atıldı. Lider Galatasaray, Ankara'da Gençlerbirliği'ne konuk olurken sahadan 2-1 galip ayrıldı. Fenerbahçe ise Çaykur Rizespor ile 2-2 berabere kaldı. Trabzonspor, sahasında Başakşehir karşısında puan kaybetti. Beşiktaş, deplasmanda Samsunspor'a mağlup oldu.

Zirve yarışında Galatasaray puanını 71'e yükseltirken, Fenerbahçe 67, Trabzonspor 65 puanla sıralandı.

LİGDE 30. HAFTA MAÇLARI VE SONUÇLARI:

Antalyaspor: 0 - Konyaspor: 2

Fenerbahçe: 2 - Çaykur Rizespor: 2

Fatih Karagümrük: 1 - Eyüpspor: 2

Kocaelispor: 1 - Göztepe: 1

Gençlerbirliği: 1 - Galatasaray: 2

Kasımpaşa: 1 - Alanyaspor: 0

Samsunspor: 2 - Beşiktaş: 1

Trabzonspor: 1 - Başakşehir: 1

Gaziantep FK: 3 - Kayserispor: 0

DİĞER
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
