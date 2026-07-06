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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'den golcü transferi için Ada çıkarması! Dünya Kupası sonrası...

Fenerbahçe'den golcü transferi için Ada çıkarması! Dünya Kupası sonrası...

Fenerbahçe, yeni sezon için Vedat Muriqi'nin ardından bir golcü transferi daha yapmak isterken gündemine son gelen isim ise ortaya çıktı. Sarı-lacivertlilerin İngiliz golcüyü hedefine aldığı ve hem kulübü ile bonservis görüşmesi gerçekleştireceği hem de yıldız futbolcunun menajeriyle masaya oturacağı öğrenildi. Teknik direktör İsmail Kartal'ın kadrosunda görmeyi çok istediği santrfor için transfer formülü ise belli oldu. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 06 Temmuz 2026 06:50
Fenerbahçe'den golcü transferi için Ada çıkarması! Dünya Kupası sonrası...

Fenerbahçe, Serhou Guirassy için Borussia Dortmund'la yaptığı son görüşmede de anlaşma sağlayamayınca rotasını İngiltere'ye çevirdi.

Fenerbahçe'den golcü transferi için Ada çıkarması! Dünya Kupası sonrası...

Hedefteki isim; Aston Villa'nın yıldızı Ollie Watkins... Sarı-lacivertli yetkililer, Ada'ya çıkarma yapacak ve hem Aston Villa'yla hem de oyuncunun menajeriyle bir araya gelecek.

Fenerbahçe'den golcü transferi için Ada çıkarması! Dünya Kupası sonrası...

Yapılacak olan bu toplantıda 30 yaşındaki İngiliz santrfor için teklif sunulacak ve transfer bitirilmeye çalışılacak.

Fenerbahçe'den golcü transferi için Ada çıkarması! Dünya Kupası sonrası...

İMZA KUPA SONRASINDA

Özellikle teknik direktör Kartal'ın ısrarla kadrosunda görmek istediği Watkins için tüm imkanlar seferber edilecek.

Fenerbahçe'den golcü transferi için Ada çıkarması! Dünya Kupası sonrası...

Tecrübeli çalıştırıcı, 30 yaşındaki oyuncuyu hem santrfor hem de iki kanatta oynayabiliyor olmasından dolayı kadrosunda görmeyi istiyor.

Fenerbahçe'den golcü transferi için Ada çıkarması! Dünya Kupası sonrası...

Fenerbahçe'nin piyasa değeri 25 milyon euro olan Watkins için önce satın alma opsiyonuyla kiralama teklifi yapacağı belirtildi. Anlaşma sağlanırsa Dünya Kupası'ndan sonra resmi imza atılacak.

Fenerbahçe'den golcü transferi için Ada çıkarması! Dünya Kupası sonrası...

2022 Dünya Kupası'nın kadrosunda yer almayan Ollie Watkins, 2026'nın kadrosuna alındı. Tecrübeli oyuncu, oynanan 4 karşılaşma içerisinde sadece Panama mücadelesinde 6 dakika görev yapabildi.

Fenerbahçe'den golcü transferi için Ada çıkarması! Dünya Kupası sonrası...

2020'DE VILLA'YA GELDİ

Futbola Exeter altyapısında başlayan Ollie Watkins, 2017'de Brentford'a transfer oldu.

Fenerbahçe'den golcü transferi için Ada çıkarması! Dünya Kupası sonrası...

Yıldız isim 2020'de ise Brentford'dan Aston Villa'ya tam 34 milyon euro bonservisle transfer oldu.

Fenerbahçe'den golcü transferi için Ada çıkarması! Dünya Kupası sonrası...

55 MAÇTA OYNADI

2028 yılına kadar Aston Villa ile sözleşmesi bulunan Ollie Watkins, geride kalan sezonda tüm kulvarlarda 55 resmi maçta 21 gol ve 5 asistlik katkı sağladı.

Fenerbahçe'den golcü transferi için Ada çıkarması! Dünya Kupası sonrası...

1 KUPASI VAR

Ollie Watkins, profesyonel futbol kariyerinde ilk ve tek kupa sevincini geride bıraktığımız sezon yaşadı. Watkins, İstanbul'daki finalde Avrupa Ligi kupasını kaldırdı.

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