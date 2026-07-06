Fenerbahçe, Serhou Guirassy için Borussia Dortmund'la yaptığı son görüşmede de anlaşma sağlayamayınca rotasını İngiltere'ye çevirdi.

Hedefteki isim; Aston Villa'nın yıldızı Ollie Watkins... Sarı-lacivertli yetkililer, Ada'ya çıkarma yapacak ve hem Aston Villa'yla hem de oyuncunun menajeriyle bir araya gelecek.