Fenerbahçe'den golcü transferi için Ada çıkarması! Dünya Kupası sonrası...
Fenerbahçe, yeni sezon için Vedat Muriqi'nin ardından bir golcü transferi daha yapmak isterken gündemine son gelen isim ise ortaya çıktı. Sarı-lacivertlilerin İngiliz golcüyü hedefine aldığı ve hem kulübü ile bonservis görüşmesi gerçekleştireceği hem de yıldız futbolcunun menajeriyle masaya oturacağı öğrenildi. Teknik direktör İsmail Kartal'ın kadrosunda görmeyi çok istediği santrfor için transfer formülü ise belli oldu. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 06 Temmuz 2026 06:50
İMZA KUPA SONRASINDA
Özellikle teknik direktör Kartal'ın ısrarla kadrosunda görmek istediği Watkins için tüm imkanlar seferber edilecek.
Tecrübeli çalıştırıcı, 30 yaşındaki oyuncuyu hem santrfor hem de iki kanatta oynayabiliyor olmasından dolayı kadrosunda görmeyi istiyor.
Fenerbahçe'nin piyasa değeri 25 milyon euro olan Watkins için önce satın alma opsiyonuyla kiralama teklifi yapacağı belirtildi. Anlaşma sağlanırsa Dünya Kupası'ndan sonra resmi imza atılacak.
2022 Dünya Kupası'nın kadrosunda yer almayan Ollie Watkins, 2026'nın kadrosuna alındı. Tecrübeli oyuncu, oynanan 4 karşılaşma içerisinde sadece Panama mücadelesinde 6 dakika görev yapabildi.
2020'DE VILLA'YA GELDİ
Futbola Exeter altyapısında başlayan Ollie Watkins, 2017'de Brentford'a transfer oldu.
Yıldız isim 2020'de ise Brentford'dan Aston Villa'ya tam 34 milyon euro bonservisle transfer oldu.
55 MAÇTA OYNADI
2028 yılına kadar Aston Villa ile sözleşmesi bulunan Ollie Watkins, geride kalan sezonda tüm kulvarlarda 55 resmi maçta 21 gol ve 5 asistlik katkı sağladı.
1 KUPASI VAR
Ollie Watkins, profesyonel futbol kariyerinde ilk ve tek kupa sevincini geride bıraktığımız sezon yaşadı. Watkins, İstanbul'daki finalde Avrupa Ligi kupasını kaldırdı.
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