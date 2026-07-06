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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Galatasaray Galatasaray'dan 10 numaraya bedava transfer! Flaş İlkay ve Sane detayı

Galatasaray'dan 10 numaraya bedava transfer! Flaş İlkay ve Sane detayı

Galatasaray'da gelecek sezonun transfer çalışmaları başladı. 10 numara transferi yapmak isteyen sarı-kırmızılılar için gündeme Borussia Dortmund ile sözleşmesinin sona ermesi sonrası serbest oyuncu konumuna gelen Julian Brandt geldi. Brandt'ın Galatasaray'ı İlkay Gündoğan ve Leroy Sane'ye sorduğu iddia edildi. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 06 Temmuz 2026 06:50
Galatasaray'dan 10 numaraya bedava transfer! Flaş İlkay ve Sane detayı

Transfer döneminin suskun takımlarından G.Saray, temmuz ayının gelmesiyle birlikte vites yükseltmeye başladı.

Galatasaray'dan 10 numaraya bedava transfer! Flaş İlkay ve Sane detayı

Dünya Kupası'nın da etkisiyle görüşmeleri ağırdan alan sarı-kırmızılılar, Avusturya kampına kadar en az bir isimde mutlu sona ulaşmak istiyor.

Galatasaray'dan 10 numaraya bedava transfer! Flaş İlkay ve Sane detayı

Ağustos ayına kadar kadrosunu şekillendirmek isteyen ve ardından da fırsat transferi kovalayacak olan sarı-kırmızılılar, bonservisini eline alan Julian Brandt ile yakından ilgileniyor.

Galatasaray'dan 10 numaraya bedava transfer! Flaş İlkay ve Sane detayı

Borussia Dortmund ile biten sözleşmesini uzatmayan ve boşa çıkan 30 yaşındaki oyuncu için harekete geçildi.

Galatasaray'dan 10 numaraya bedava transfer! Flaş İlkay ve Sane detayı

ALMAN YILDIZ ACELE ETMİYOR

Önündeki seçenekleri değerlendirmeye başlayan Brandt, hem 10 numarada hem de kanatlarda görev yapabiliyor.

Galatasaray'dan 10 numaraya bedava transfer! Flaş İlkay ve Sane detayı

Bonservis bedeli ödenmeyeceği için bu fırsatı değerlendirmek isteyen sarı-kırmızılılar, Alman futbolcu ile görüşmelerde vites yükseltecek.

Galatasaray'dan 10 numaraya bedava transfer! Flaş İlkay ve Sane detayı

Daha önce menajerler vasıtasıyla görüşmede bulunan sarı-kırmızılılar, doğrudan teklifini iletecek.

Galatasaray'dan 10 numaraya bedava transfer! Flaş İlkay ve Sane detayı

Avrupa'dan da çok sayıda takımın yakından ilgilendiği Brandt, geleceğiyle ilgili karar vermekte acele etmiyor ve en iyi seçeneği değerlendirmek istiyor.

Galatasaray'dan 10 numaraya bedava transfer! Flaş İlkay ve Sane detayı

İLKAY VE SANE'YE SORDU

Brandt, Almanya Milli Takımı'nda yıllarca birlikte forma giydiği iki isimle de bir görüşme gerçekleştirdi.

Galatasaray'dan 10 numaraya bedava transfer! Flaş İlkay ve Sane detayı

Sane ve İlkay ile görüşerek G.Saray hakkında bilgi alan 30 yaşındaki oyuncu, tamamen olumlu görüşler aldı. Şampiyonlar Ligi'nin de etkisiyle G.Saray'ı önemli bir seçenek olarak gören Brandt, kararını ilerleyen günlerde verecek.

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