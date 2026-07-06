Galatasaray'dan 10 numaraya bedava transfer! Flaş İlkay ve Sane detayı
Galatasaray'da gelecek sezonun transfer çalışmaları başladı. 10 numara transferi yapmak isteyen sarı-kırmızılılar için gündeme Borussia Dortmund ile sözleşmesinin sona ermesi sonrası serbest oyuncu konumuna gelen Julian Brandt geldi. Brandt'ın Galatasaray'ı İlkay Gündoğan ve Leroy Sane'ye sorduğu iddia edildi. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 06 Temmuz 2026 06:50
Borussia Dortmund ile biten sözleşmesini uzatmayan ve boşa çıkan 30 yaşındaki oyuncu için harekete geçildi.
ALMAN YILDIZ ACELE ETMİYOR
Önündeki seçenekleri değerlendirmeye başlayan Brandt, hem 10 numarada hem de kanatlarda görev yapabiliyor.
Bonservis bedeli ödenmeyeceği için bu fırsatı değerlendirmek isteyen sarı-kırmızılılar, Alman futbolcu ile görüşmelerde vites yükseltecek.
Daha önce menajerler vasıtasıyla görüşmede bulunan sarı-kırmızılılar, doğrudan teklifini iletecek.
Avrupa'dan da çok sayıda takımın yakından ilgilendiği Brandt, geleceğiyle ilgili karar vermekte acele etmiyor ve en iyi seçeneği değerlendirmek istiyor.
İLKAY VE SANE'YE SORDU
Brandt, Almanya Milli Takımı'nda yıllarca birlikte forma giydiği iki isimle de bir görüşme gerçekleştirdi.
Sane ve İlkay ile görüşerek G.Saray hakkında bilgi alan 30 yaşındaki oyuncu, tamamen olumlu görüşler aldı. Şampiyonlar Ligi'nin de etkisiyle G.Saray'ı önemli bir seçenek olarak gören Brandt, kararını ilerleyen günlerde verecek.
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