Dünya Kupası'nın da etkisiyle görüşmeleri ağırdan alan sarı-kırmızılılar, Avusturya kampına kadar en az bir isimde mutlu sona ulaşmak istiyor.

Ağustos ayına kadar kadrosunu şekillendirmek isteyen ve ardından da fırsat transferi kovalayacak olan sarı-kırmızılılar, bonservisini eline alan Julian Brandt ile yakından ilgileniyor.