Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Göztepe

Göztepe 5 maçlık iç saha hasretine son vermek istiyor!

Göztepe, Süper Lig'in 31. haftasında Antalyaspor karşısında sahadan galibiyetle ayrılarak hem taraftarı önünde süren 5 maçlık galibiyet hasretine son vermek hem de Avrupa iddiasını devam ettirmek istiyor. İşte detaylar...

Göztepe Haberleri Giriş Tarihi: 21 Nisan 2026 10:29
Göztepe 5 maçlık iç saha hasretine son vermek istiyor!

Göztepe, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında 25 Nisan Cumartesi günü sahasında Antalyaspor ile oynayacağı kritik karşılaşmaya hazırlanıyor. Taraftarı önünde 5 maçtır kazanamayan İzmir ekibi, bu mücadeleyle birlikte kötü seriye son vermeyi hedefliyor.

Sarı-kırmızılılar, iç sahadaki son galibiyetini ocak ayında Fatih Karagümrük karşısında elde etti. Bu maçın ardından oynanan Kayserispor, Eyüpspor, Alanyaspor ve Kasımpaşa karşılaşmalarından beraberlikle ayrılan Ege temsilcisi, Galatasaray'a ise mağlup oldu.

BAŞAKŞEHİR İLE AVRUPA YARIŞI

Türkiye Kupası'nı ligde ilk 4 sırada bulunan takımlardan birinin kazanması durumunda, ligi 5. sırada tamamlayan ekip Avrupa kupalarına katılma hakkı elde edecek. Bu yarışta 43 puanla 5. basamakta bulunan Başakşehir ile aynı puana sahip olan Göztepe, averaj farkıyla 6. basamakta bulunuyor.

İki takım arasında oynanan maçlarda ise ikili averajda rakibine üstünlük sağlanamadı. Gürsel Aksel Stadı'nda oynanan karşılaşmayı Göztepe 1-0 kazanırken, Fatih Terim Stadı'ndaki mücadeleden Başakşehir 2-1 galip ayrıldı.

Ligin kalan bölümünde Göztepe; iç sahada Antalyaspor ve Gaziantep FK ile karşılaşacak, deplasmanda ise Trabzonspor ve Samsunspor mücadelelerine çıkacak.

Başakşehir ise hafta sonu Kasımpaşa'yı ağırladıktan sonra deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaşacak. İstanbul temsilcisi, ardından Samsunspor'u ağırlayacak ve sezonun son haftasında Gaziantep FK'ya konuk olarak ligi tamamlayacak.

Real Madrid Osimhen için geliyor! Yer yerinden oynayacak
F.Bahçe o yıldız ile ön protokol imzaladı!
DİĞER
12 yıllık evliliği bitiyor... Pelin Karahan boşanma sorusuyla karşılaştı: Tek cümlelik yanıtı çok konuşuldu!
Gülistan Doku soruşturmasında dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel için hesap vakti
Tottenham'ın yıldızı F.Bahçe'ye!
Osimhen için karar çıktı! F.Bahçe derbisinde...
Trabzonspor'da Kupa mesaisi! 10:08
Süper Lig'de 30. hafta görünümü! 09:46
F.Bahçe o yıldız ile ön protokol imzaladı! 09:43
Beşiktaş GAİN, BKT Avrupa Kupası'nda! 09:33
Osimhen için karar çıktı! F.Bahçe derbisinde... 09:30
Beşiktaş'tan savunmaya dev hamle! 09:25
Gençlerbirliği'nin rakibi Galatasaray! 09:24
TÜMOSAN Konyaspor-Fenerbahçe maçı bilgleri 08:37
G.Saray'dan F.Bahçe'ye flaş yanıt! 01:12
G.Saray'dan F.Bahçe'ye flaş yanıt! 01:11
F.Bahçe'den G.Saray'a çarpıcı hakem göndermesi! 00:55
Trabzonspor'dan flaş paylaşım! 00:55