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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe Mason Greenwood'u bekliyor! Alacağı ücret belli oldu

Fenerbahçe Mason Greenwood'u bekliyor! Alacağı ücret belli oldu

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe başkan adayı Hakan Safi, Marsilya forması giyen Mason Greenwood ile 4 yıllık anlaşma sağladığını açıkladı. Safi'nin başkan olması halinde sarı-lacivertli formayı terletecek olan İngiliz yıldızın maaşı ortaya çıktı. İşte detaylar... (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 06 Haziran 2026 16:40
Fenerbahçe Mason Greenwood'u bekliyor! Alacağı ücret belli oldu

Fenerbahçe'de olağanüstü seçimli genel kurul heyecanı cumartesi günü itibarıyla başladı.

Fenerbahçe Mason Greenwood'u bekliyor! Alacağı ücret belli oldu

Sarı-lacivertlilerde eski başkan Aziz Yıldırım ve eski yönetici Hakan Safi, başkanlık için yarışacak.

Fenerbahçe Mason Greenwood'u bekliyor! Alacağı ücret belli oldu

Fenerbahçe'de başkan adayı Hakan Safi, peş peşe anlaştığı isimleri duyurarak büyük ses getirdi.

Fenerbahçe Mason Greenwood'u bekliyor! Alacağı ücret belli oldu

Sporting'in santrforu Luis Suarez ve Al Ahli'de oynayan milli futbolcumuz Merih Demiral ile el sıkıştığını açıklayan Safi, son bombasını da cuma günü duyurdu.

Fenerbahçe Mason Greenwood'u bekliyor! Alacağı ücret belli oldu

Faruk Ilgaz Tesisleri'nde kongre üyeleriyle buluşan Hakan Safi, Mason Greenwood ile 4 yıllık anlaşma yaptığını açıkladı.

Fenerbahçe Mason Greenwood'u bekliyor! Alacağı ücret belli oldu

Fransız ekibi Marsilya'da forma giyen 24 yaşındaki sağ kanat oyuncusunun sözleşmesinde bonuslar olacağını da aktaran Safi, 20 gol ve asistten başlama teklifini Greenwood'un kabul ettiğini kaydederken "Her 25 gol ve asiste başka para, 30 gol ve asiste başka para, derbilerdekine ayrı, Türkiye Ligi şampiyonluğuna da iki kat prim vereceğim" ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe Mason Greenwood'u bekliyor! Alacağı ücret belli oldu

Safi, seçimi kazanması halinde Marsilya ile bonservis görüşmelerine başlayacak.

Fenerbahçe Mason Greenwood'u bekliyor! Alacağı ücret belli oldu

Fransız kulübünün, yıldız futbolcusu için yaklaşık 50 milyon Euro bonservis bedeli beklentisi olduğu öğrenildi.

Fenerbahçe Mason Greenwood'u bekliyor! Alacağı ücret belli oldu

7 MİLYON EURO MAAŞ + BONUSLAR

Greenwood ile Roma da ilgileniyordu ancak İtalyanların 4 milyon Euro'luk teklifine göre Safi'nin 7 milyon Euro maaş artı bonuslar önerisi, oyuncuyu cezbetti.

Fenerbahçe Mason Greenwood'u bekliyor! Alacağı ücret belli oldu

MARSİLYA'NIN İSTEDİĞİ RAKAM ORTAYA ÇIKTI

İtalyan gazeteci Fabrizio Romano, Marsilya'nın Mason Greenwood için 50 milyon Euro bonservis + 5 milyon Euro bonus talep ettiğini belirtti.

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