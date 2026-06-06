Fenerbahçe Mason Greenwood'u bekliyor! Alacağı ücret belli oldu

Sporting'in santrforu Luis Suarez ve Al Ahli'de oynayan milli futbolcumuz Merih Demiral ile el sıkıştığını açıklayan Safi, son bombasını da cuma günü duyurdu.

Fransız ekibi Marsilya'da forma giyen 24 yaşındaki sağ kanat oyuncusunun sözleşmesinde bonuslar olacağını da aktaran Safi, 20 gol ve asistten başlama teklifini Greenwood'un kabul ettiğini kaydederken "Her 25 gol ve asiste başka para, 30 gol ve asiste başka para, derbilerdekine ayrı, Türkiye Ligi şampiyonluğuna da iki kat prim vereceğim" ifadelerini kullandı.