Fenerbahçe Mason Greenwood'u bekliyor! Alacağı ücret belli oldu
Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe başkan adayı Hakan Safi, Marsilya forması giyen Mason Greenwood ile 4 yıllık anlaşma sağladığını açıkladı. Safi'nin başkan olması halinde sarı-lacivertli formayı terletecek olan İngiliz yıldızın maaşı ortaya çıktı. İşte detaylar... (FB spor haberi)
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 06 Haziran 2026 16:40
Sporting'in santrforu Luis Suarez ve Al Ahli'de oynayan milli futbolcumuz Merih Demiral ile el sıkıştığını açıklayan Safi, son bombasını da cuma günü duyurdu.
Faruk Ilgaz Tesisleri'nde kongre üyeleriyle buluşan Hakan Safi, Mason Greenwood ile 4 yıllık anlaşma yaptığını açıkladı.
Fransız ekibi Marsilya'da forma giyen 24 yaşındaki sağ kanat oyuncusunun sözleşmesinde bonuslar olacağını da aktaran Safi, 20 gol ve asistten başlama teklifini Greenwood'un kabul ettiğini kaydederken "Her 25 gol ve asiste başka para, 30 gol ve asiste başka para, derbilerdekine ayrı, Türkiye Ligi şampiyonluğuna da iki kat prim vereceğim" ifadelerini kullandı.
Safi, seçimi kazanması halinde Marsilya ile bonservis görüşmelerine başlayacak.
Fransız kulübünün, yıldız futbolcusu için yaklaşık 50 milyon Euro bonservis bedeli beklentisi olduğu öğrenildi.
7 MİLYON EURO MAAŞ + BONUSLAR
Greenwood ile Roma da ilgileniyordu ancak İtalyanların 4 milyon Euro'luk teklifine göre Safi'nin 7 milyon Euro maaş artı bonuslar önerisi, oyuncuyu cezbetti.
MARSİLYA'NIN İSTEDİĞİ RAKAM ORTAYA ÇIKTI
İtalyan gazeteci Fabrizio Romano, Marsilya'nın Mason Greenwood için 50 milyon Euro bonservis + 5 milyon Euro bonus talep ettiğini belirtti.
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