CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Futbol ABD-Almanya maçı CANLI İZLE | Dünya Kupası Hazırlık maçı CANLI

ABD-Almanya maçı CANLI İZLE | Dünya Kupası Hazırlık maçı CANLI

2026 FIFA Dünya Kupası'na ev sahipliği yapan Amerika Birleşik Devletleri (ABD), turnuva öncesindeki en ciddi sınavında dünya futbolunun ekollerinden Almanya'yı ağırlıyor. ABD - Almanya hazırlık maçını haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 06 Haziran 2026 21:50 Güncelleme Tarihi: 06 Haziran 2026 22:23
ABD-Almanya maçı CANLI İZLE | Dünya Kupası Hazırlık maçı CANLI

Futbol dünyasında gözler, turnuvanın başlamasına çok kısa bir süre kala dev hazırlık maçlarına çevrildi. 2026 FIFA Dünya Kupası'nın ev sahiplerinden ABD, kendi seyircisi önünde kupanın en büyük favorilerinden biri olan panzerler lakaplı Almanya ile kozlarını paylaşıyor. Mauricio Pochettino liderliğindeki ABD, turnuva öncesi taktiksel provasını en üst perdeden yaparken, Julian Nagelsmann yönetimindeki Almanya ise Amerika kıtasındaki ilk ciddi testinde gövde gösterisi yapmak istiyor.

ABD-ALMANYA MAÇI CANLI İZLE | ATV İZLE

İŞTE MAÇIN 11'LERİ

ABD: Matthew, Freeman, Robinson, Ream, Robinson, Tillman, Adams, Dest, Pulisic, McKennie, Balogun

Almanya: Baumann, Brown, Schlotterbeck, Tah, Kimmmich, Pavlovic, Nmecha, Wirtz, Sane, Musiala, Havertz

İŞTE MAÇIN GOLÜ

ABD-ALMANYA MAÇI NE ZAMAN?

ABD ile Almanya'yı karşı karşıya getiren bu görkemli hazırlık mücadelesi, 6 Haziran Cumartesi günü oynanıyor.

ABD-ALMANYA MAÇI SAAT KAÇTA?

Amerika Birleşik Devletleri'nde oynanan karşılaşma, Türkiye saati ile (TSİ) 21.30'da başladı.

ABD-ALMANYA MAÇI HANGİ KANALDA?

Futbol kalitesinin zirveye çıkacağı bu erken final niteliğindeki hazırlık maçı, canlı olarak ATV ekranlarından şifresiz ve naklen televizyon izleyicileriyle buluşuyor.

Barcelona'ya Osimhen'in transferi önerildi!
Aziz Yıldırım: Şampiyon olmak için geliyorum!
DİĞER
Torino - Juventus maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İtalya Serie A maç günü!
Mahkemeden Dilan Polat’ın Instagram hesabı için kapatma kararı: Gerekçe müstehcen yayın iddiası
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Maldini'den F.Bahçe için dev operasyon!
F.Bahçe'de kongre gergin başladı!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Monaco'da pole pozisyonu Antonelli'nin! Monaco'da pole pozisyonu Antonelli'nin! 19:50
Fransa Açık'ta şampiyon Andreeva! Fransa Açık'ta şampiyon Andreeva! 19:48
Aziz Yıldırım: Şampiyon olmak için geliyorum! Aziz Yıldırım: Şampiyon olmak için geliyorum! 17:57
Fatih Tekke'nin kameramanla güldüren diyaloğu Fatih Tekke'nin kameramanla güldüren diyaloğu 17:49
Hakan Safi: Masaysa masayı kırarım, yapıysa yapıyo bozarım! Hakan Safi: Masaysa masayı kırarım, yapıysa yapıyo bozarım! 17:09
Maldini'den F.Bahçe için dev operasyon! Maldini'den F.Bahçe için dev operasyon! 17:05
Daha Eski
F.Bahçe Greenwood'u bekliyor! Alacağı ücret belli oldu F.Bahçe Greenwood'u bekliyor! Alacağı ücret belli oldu 16:40
Safi ve Maldini Chobani Stadı'nda Safi ve Maldini Chobani Stadı'nda 16:15
F.Bahçe'ye Galli kanat! F.Bahçe'ye Galli kanat! 15:16
Beşiktaş'ta Italiano dönemi! İşte sözleşme detayları Beşiktaş'ta Italiano dönemi! İşte sözleşme detayları 14:17
Italiano imzayı attı! İşte ilk sözleri Italiano imzayı attı! İşte ilk sözleri 14:09
Saran'dan veda konuşması! Saran'dan veda konuşması! 13:05