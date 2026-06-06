ABD-Almanya maçı CANLI İZLE | Dünya Kupası Hazırlık maçı CANLI

Futbol dünyasında gözler, turnuvanın başlamasına çok kısa bir süre kala dev hazırlık maçlarına çevrildi. 2026 FIFA Dünya Kupası'nın ev sahiplerinden ABD, kendi seyircisi önünde kupanın en büyük favorilerinden biri olan panzerler lakaplı Almanya ile kozlarını paylaşıyor. Mauricio Pochettino liderliğindeki ABD, turnuva öncesi taktiksel provasını en üst perdeden yaparken, Julian Nagelsmann yönetimindeki Almanya ise Amerika kıtasındaki ilk ciddi testinde gövde gösterisi yapmak istiyor.

ABD-ALMANYA MAÇI CANLI İZLE | ATV İZLE

İŞTE MAÇIN 11'LERİ

ABD: Matthew, Freeman, Robinson, Ream, Robinson, Tillman, Adams, Dest, Pulisic, McKennie, Balogun

Almanya: Baumann, Brown, Schlotterbeck, Tah, Kimmmich, Pavlovic, Nmecha, Wirtz, Sane, Musiala, Havertz

İŞTE MAÇIN GOLÜ

ABD-ALMANYA MAÇI NE ZAMAN?

ABD ile Almanya'yı karşı karşıya getiren bu görkemli hazırlık mücadelesi, 6 Haziran Cumartesi günü oynanıyor.

ABD-ALMANYA MAÇI SAAT KAÇTA?

Amerika Birleşik Devletleri'nde oynanan karşılaşma, Türkiye saati ile (TSİ) 21.30'da başladı.

ABD-ALMANYA MAÇI HANGİ KANALDA?

Futbol kalitesinin zirveye çıkacağı bu erken final niteliğindeki hazırlık maçı, canlı olarak ATV ekranlarından şifresiz ve naklen televizyon izleyicileriyle buluşuyor.