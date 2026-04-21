Galatasaray'dan Jonathan Rowe harekatı! O ismin yerine gelecek
Galatasaray, yeni sezon planlaması doğrultusunda çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor. Hem Şampiyonlar Ligi'nde hem de ligde güçlü bir kadroyla mücadele etmeyi hedefleyen sarı-kırmızılılar, transferde iddialı adımlar atmaya hazırlanıyor. Kanat transferine odaklanan Galatasaray'da Jonathan Rowe gündeme geldi. İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 21 Nisan 2026 11:25
26. şampiyonluk yolunda ilerleyen Galatasaray, yeni sezon planlaması kapsamında da çalışmalarını sürdürüyor.
Hem Şampiyonlar Ligi hem de lig için iddialı transferlerine devam etmek isteyen Cimbom'un hedefinde kanat transferi var.
Sarı-kırmızılıların, ara transfer döneminde kiralık olarak kadrosuna kattığı Noa Lang'ın bonservisini almayacağı haberleri gündeme gelmişti.
Transferfeed'de yer alan habere göre; Galatasaray, Hollandalı oyuncunun yerine İtalya ekibi Bologna'da forma giyen Jonathan Rowe'u transfer etmek istiyor.
Teknik direktör Okan Buruk'un da transfere onay verdiği belirtilirken, Galatasaray yönetiminin önümüzdeki haftalarda Bologna'ya resmi teklif yapmaya hazırlandığı ifade ediliyor.
Sarı-kırmızılıların, olası UEFA Şampiyonlar Ligi katılımını da transfer görüşmelerinde önemli bir koz olarak kullanmayı planladığı aktarıldı.
İngiltere U21 Milli Takımı'nda 10 kez forma giyen genç oyuncu, özellikle UEFA Avrupa Ligi'ndeki performansıyla öne çıktı ve 4 gol, 2 asistlik katkı sağladı. İtalya Serie A'da ise bu sezon 23 maçta 2 gol ve 2 asistlik performans sergiledi.
Haziran 2029'a kadar sözleşmesi bulunan Rowe'un güncel piyasa değeri yaklaşık 20 milyon euro olarak gösterilirken, Nisan 2026 itibarıyla Bologna'nın oyuncu için 45 milyon euro bonservis talep ettiği öne sürülüyor.