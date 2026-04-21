CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Fenerbahçe'ye Sofyan Amrabat şoku!

Son dakika Fenerbahçe haberleri: 2025/26 sezonunda kadrosunu önemli ölçüde değiştiren Fenerbahçe'de takımdan ayrılan isimlerden biri de Sofyan Amrabat olmuştu. La Liga ekibi Real Betis'e kiralanan Faslı futbolcudan sarı-lacivertlilere kötü haber geldi. İşte detaylar... (fotomac.com.tr/DIŞ HABERLER)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 21 Nisan 2026 11:06
Sezona şampiyonluk parolasıyla başlayan Fenerbahçe, yaz transfer döneminin en hareketli takımlarından biri olarak dikkat çekti.

Sarı-lacivertliler, 2025/26 sezonunda kadrosuna önemli değişiklikler yaptı.

Takıma birçok yıldız ismi kazandıran Kanarya, çok sayıda futbolcusuyla da yollarını ayırdı.

Fenerbahçe'de takımdan ayrılan isimlerden biri de Sofyan Amrabat oldu.

Geçtiğimiz sezon ara transfer döneminde Fiorentina'dan zorunlu satın alma opsiyonuyla transfer edilen Faslı orta saha oyuncusu, La Liga ekibi Real Betis'e kiralandı.

Betis'in sezon sonunda bonservisini alacağı konuşulan Amrabat ile ilgili yeni bir iddia ortaya atıldı.

İspanyol basını, Sofyan Amrabat'ın Real Betis'te kalma ihtimalinin azaldığını yazdı.

REAL BETIS'TE KALMA İHTİMALİ AZALDI

AS kaynaklı haberde; Faslı futbolcunun Avrupa'da gösterdiği istirarsız performansı ve yüksek maaşının, oyuncunun bonservisinin alınmasını zorlaştırdığı vurgulandı.

Real Betis Teknik Direktörü Manuel Pellegrini'nin Amrabat'a yönelik sayısız övgüsüne rağmen Faslı futbolcunun istikrarsız performansının herkesi ikna edemediği kaydedildi.

İspanyol kulübünün yine de Sofyan Amrabat'ın bonservisini alma ihtimalini değerlendirdiği ve Fenerbahçe ile görüşülen rakamların yaklaşık 10 milyon Euro civarında olduğu belirtildi.

Real Betis'in sezonu kaçıncı sırada bitireceğinin 29 yaşındaki futbolcunun durumunu yakından etkileyeceği aktarılırken, takımın yeni sezonda Avrupa'ya gidememesi halinde Amrabat transferinin uygunsuz bir seçim haline geleceği yazıldı.

Sofyan Amrabat bu sezon Fenerbahçe formasıyla 6, Real Betis formasıyla ise 17 maçta süre aldı. Faslı orta saha oyuncusu, iki takımda da 1'er gol kaydetti.

Sarı-lacivertlilerle olan sözleşmesi 2028 yılına kadar devam eden tecrübeli futbolcunun güncel piyasa değeriyse 12 milyon Euro olarak gösteriliyor.

F.Bahçe o yıldız ile ön protokol imzaladı!
Real Madrid Osimhen için geliyor! Yer yerinden oynayacak
DİĞER
Fenerbahçe'den çifte operasyon! Galatasaray'a transfer çalımı...
Devlet Bahçeli'den sanal medya uyarısı: Evlatlarımız dijital kuşatma altında
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Tottenham'ın yıldızı F.Bahçe'ye!
Osimhen için karar çıktı! F.Bahçe derbisinde...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Bursaspor'da satışa sunulan 39 bin kombine tükendi Bursaspor'da satışa sunulan 39 bin kombine tükendi 10:45
Wembanyama, 22 yaşında NBA'de tarihe geçti! Wembanyama, 22 yaşında NBA'de tarihe geçti! 10:43
Göztepe’de hedef iç sahada galibiyet! Göztepe’de hedef iç sahada galibiyet! 10:29
Real Madrid Osimhen için geliyor! Yer yerinden oynayacak Real Madrid Osimhen için geliyor! Yer yerinden oynayacak 10:24
NBA'de Timberwolves seriyi eşitledi! NBA'de Timberwolves seriyi eşitledi! 10:21
Trabzonspor’da Kupa mesaisi! Trabzonspor’da Kupa mesaisi! 10:08
Daha Eski
Süper Lig'de 30. hafta görünümü! Süper Lig'de 30. hafta görünümü! 09:46
F.Bahçe o yıldız ile ön protokol imzaladı! F.Bahçe o yıldız ile ön protokol imzaladı! 09:43
Beşiktaş GAİN, BKT Avrupa Kupası'nda! Beşiktaş GAİN, BKT Avrupa Kupası'nda! 09:33
Osimhen için karar çıktı! F.Bahçe derbisinde... Osimhen için karar çıktı! F.Bahçe derbisinde... 09:30
Beşiktaş'tan savunmaya dev hamle! Beşiktaş'tan savunmaya dev hamle! 09:25
Gençlerbirliği'nin rakibi Galatasaray! Gençlerbirliği'nin rakibi Galatasaray! 09:24