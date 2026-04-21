Galatasaray, Bruno Fernandes transfer için tüm şartları zorlayacak! Yıldız oyuncunun maaşı...

Ziraat Türkiye Kupası
Son dakika Galatasaray haberleri: Aslan'ın Bruno Fernandes transferi için tüm şartları zorlamaya hazır olduğu belirtildi. Portekizli yıldızın maaşı ise dudak uçuklatıyor. İşte detaylar... (GS spor haberleri)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 21 Nisan 2026 06:50
Son yıllarda yaptığı transferler ve yeşil sahadaki başarısı ile dikkat çeken Galatasaray, bir başka dünya yıldızını daha kadrosuna katmak istiyor.

Sarı-kırmızılı yönetimin yaz transfer ayındaki bir numaralı hedefi Manchester United'ın 31 yaşındaki 10 numarası Bruno Fernandes olacak.

ManU ile 1 yıllık daha sözleşmesi bulunan ve kulüpteki geleceği belirsizliğini koruyan Portekizli futbolcu için bütün şartları zorlayacak olan sarı-kırmızılılar, takımdaki en önemli bölgelerden birisini doldurmaya çalışacak.

YILLIK 12 MİLYON EURO

Piyasa değeri 40 milyon euro gösterilen Fernandes, eylül ayında 32 yaşına girecek. Bu nedenle oyuncunun bu bedelin altına ayrılma ihtimali bulunuyor. Şampiyonlar Ligi kozunu da kullanacak olan sarı-kırmızılıların, mali açıdan fedakarlıkta bulunmaya hazır olduğu belirtildi.

Manchester United'da senelik bonuslar dahil 19.5 milyon euro kazanan Fernandes, vergiler düşünce yaklaşık 12 milyon euro elde ediyor. Sarı-kırmızılılar Portekizli yıldızın bu maaşını ödemeye hazır. Lucas Torreira'da transfer için devreye girecek.

CARRICK İLE KENDİNİ BULDU

Bruno Fernandes, Manchester United'da yaşanan teknik direktörlük değişikliği sonrasında uçuşa geçti. Michael Carrick göreve geldiği gibi 10 numaralı bölgeyi Bruno Fernandes'e teslim etti. Ligde yeni hocası ile çıktığı son 12 maçın 10'un da skor katkısı üretti ve 3 gol-12 asistlik katkı verdi. Portekizli yıldız toplamda ise 8 gol ve 19 asist kaydetti.

GALATASARAY'A GOLÜ VAR

Portekizli futbolcu Galatasaray'ı ve ateşli RAMS Park atmosferini yakından bilen bir isim. İki takım 2023-24 yılında Şampiyonlar Ligi grup aşamasında eşleşirken, Fernandes, Türkiye'de oynanan ve 3-3 sona eren mücadeleyi 1 gol ve 1 asistle tamamlamıştı. 31 yaşındaki oyuncu taraftarlara hayran kalmıştı.

