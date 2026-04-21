Galatasaray, Bruno Fernandes transfer için tüm şartları zorlayacak! Yıldız oyuncunun maaşı...

YILLIK 12 MİLYON EURO Piyasa değeri 40 milyon euro gösterilen Fernandes, eylül ayında 32 yaşına girecek. Bu nedenle oyuncunun bu bedelin altına ayrılma ihtimali bulunuyor. Şampiyonlar Ligi kozunu da kullanacak olan sarı-kırmızılıların, mali açıdan fedakarlıkta bulunmaya hazır olduğu belirtildi.

Manchester United'da senelik bonuslar dahil 19.5 milyon euro kazanan Fernandes, vergiler düşünce yaklaşık 12 milyon euro elde ediyor. Sarı-kırmızılılar Portekizli yıldızın bu maaşını ödemeye hazır. Lucas Torreira'da transfer için devreye girecek.