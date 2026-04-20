Trabzonspor'dan flaş açıklama: Kendi tarihlerindeki karanlık sayfalarla yüzleşmelidirler!

CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Trabzonspor, Merkez Hakem Kurulu hakkında açıklamalar yaptığı paylaşımı sosyal medya sitesinden yayımladı. İşte o açıklama...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 20 Nisan 2026 19:22 Güncelleme Tarihi: 20 Nisan 2026 19:33
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Trabızonspor, Merkez Hakem Kurulu hakkında resmi sitesinden yaptığı açıklamayı paylaştı.

İŞTE TRABZONSPOR'UN AÇIKLAMASI

Rams Başakşehir karşılaşmasında, bir önceki maçtan kalan "haksız" cezaya rağmen tribünlerimizi tamamen dolduran muhteşem Trabzonspor taraftarına şükranlarımızı sunuyoruz.

Verilen bu cezaya karşı en güçlü cevabı veren taraftarlarımız, Trabzonspor duruşunu tüm Türkiye'ye bir kez daha en güçlü biçimde göstermiştir.

Son saniyeye kadar pes etmeden mücadele eden futbolcularımızın, maç sonunda tribünlerimizle kucaklaşarak sergiledikleri o eşsiz tablo, hepimizin göğsünü kabartmıştır.

Bu duruş; gelecekte elde edeceğimiz şampiyonlukların, kaldıracağımız kupaların ve Avrupa'da; ülkemizi, şehrimizi ve şanlı armamızı temsil edeceğimiz zafer dolu günlerin en somut habercisidir.

Oynanacak maçlar öncesinde manipülasyon amacıyla bilinçli şekilde yapılan açıklamaların ve oluşturulmaya çalışılan gündemin de farkındayız. Hakemler üzerinde baskı oluşturup manipülasyon yapma çabaları gözümüzden ve dikkatimizden kaçmamaktadır.

Buradan açıkça ifade ediyoruz; bugün sözde "adalet" arayışına çıkanlar, Türk futboluna verdikleri zararları görmezden gelip başkalarını itham etmeden önce, kendi geçmiş tarihlerindeki karanlık sayfalarla yüzleşmelidirler!

Maalesef saha dışındaki bu manipülasyonların, görev yapan hakemleri etkisi altına aldığını üzülerek görmekteyiz. Ortaya koyduğumuz karakter ve duruş, saha içerisinde düdük çalan hakemlerin formsuzluğu ve vahim hatalarıyla gölgelenmektedir.

Futbol kamuoyunda derin bir hayal kırıklığı yaratan bu yönetimler, dökülen alın terini ve verilen emeği adeta "gözden kaçan" müdahalelerle yok saymaktadır.

Bizler; bu düzenin içinde yıllardır canı en çok yanan, adaletsizliğe karşı en önde yürüyen ve bu uğurda her türlü bedeli ödemekten çekinmeyen bir camiayız.

Maçın temposunu okuyamayan, VAR'da dahi adaleti tesis edemeyen yönetim anlayışından artık bıktık!

Türkiye Futbol Federasyonu'nun, özellikle de Sayın Başkan İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu önderliğinde hakemlerin gelişimi ve futbolun markalaşması adına ortaya koyduğu vizyonu, projeleri ve samimi gayretleri yakından takip ediyor ve destekliyoruz.

Ancak, federasyon yönetiminin bu yapıcı tavrına rağmen, hakemlerin saha içi pratiklerinde ve MHK'nın yönetim mekanizmasında bir arpa boyu yol alınamamasını kabul etmiyoruz.

Kaosa zemin hazırlayan bu kronikleşmiş sorunun artık "radikal kararlarla" çözüme kavuşturulmasını bekliyoruz.

Trabzonspor Kulübü olarak; adaletin sadece belirli kesimler için değil, tüm paydaşlar için eşit şekilde tecelli etmesi adına üzerimize düşen her türlü sorumluluğu almaya hazırız.

Ancak sabrımızın ve iyi niyetimizin de bir sınırı olduğunu, emeğimizin çalınmasına asla izin vermeyeceğimizi kararlılıkla vurguluyoruz.

DİĞER
Son dakika Trabzonspor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
