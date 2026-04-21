TÜMOSAN Konyaspor-Fenerbahçe maçı saat kaçta, hangi kanalda?

CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Türkiye Kupası'nda "ya tamam ya devam" gecesi! Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final mücadelesinde TÜMOSAN Konyaspor, sahasında Fenerbahçe'yi ağırlıyor. Kazananın doğrudan yarı finale yükseleceği bu kritik eşleşmede, Konya ekibi taraftar desteğiyle sürpriz peşindeyken; sarı-lacivertliler hata yapmadan yoluna devam etmek istiyor. Peki, Konyaspor - Fenerbahçe maçı bugün saat kaçta? Maç hangi kanalda şifresiz yayınlanacak? İşte muhtemel 11'ler ve maç öncesi son notlar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 21 Nisan 2026 08:37 Güncelleme Tarihi: 21 Nisan 2026 08:42
Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final mücadelesinde Konyaspor ile Fenerbahçe karşı karşıya geliyor. TÜMOSAN Konyaspor'un sahasında oynanacak kritik maçta kazanan takım doğrudan yarı finale yükselecek. Taraftarların büyük ilgi gösterdiği karşılaşma öncesinde "Konyaspor - Fenerbahçe maçı saat kaçta, hangi kanalda?" sorusu gündeme geldi. Ev sahibi Konyaspor sürpriz peşinde olurken Fenerbahçe ise hata yapmadan tur atlamak istiyor. Türkiye Kupası çeyrek final karşılaşmasının yayın saati, kanal bilgisi ve muhtemel 11'ler futbolseverler tarafından merak ediliyor. TÜMOSAN Konyaspor-Fenerbahçe çeyrek final maçı bilgileri ve izleme linki FOTOMAÇ.com'da...

KONYASPOR - FENERBAHÇE MAÇI SAAT KAÇTA?

Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda oynanacak bu kritik mücadele bu akşam saat 20:30'da başlayacak.

KONYASPOR - FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA?

Ziraat Türkiye Kupası maçları, her yıl olduğu gibi bu yıl da Turkuvaz Medya bünyesinde ATVekranlarında şifresiz olarak ekranlara gelecek.

MAÇIN HAKEMİ BELLİ OLDU

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde yarın oynanacak Konyaspor - Fenerbahçe maçının hakemi Ozan Ergün oldu.

KUPADA 3 KEZ KARŞILAŞTILAR

Fenerbahçe ile TÜMOSAN Konyaspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda daha önce 3 kez karşı karşıya geldi. 2002-2003 sezonunda tek maç eleme sistemine göre oynanan mücadele de Konyaspor 1-0 kazanmıştı. İki ekip 2015-2016 sezonunda ise kupa yarı finalinde eşleşti. Çift maç eleme usulüne göre oynanan maçlarda Fenerbahçe ilk müsabakayı deplasmanda 3-0, ikinci karşılaşmayı ise sahasında 2-0 kazanarak finale yükselmeyi başardı.

MUHTEMEL 11'LER

Tümosan Konyaspor: Deniz, Uğurcan, Nagalo, Adil, Arif, Jevtovic, Melih, Deniz, Bardhi, Muleka, Kramer.

Fenerbahçe: Ederson, Semedo, Skriniar, Oosterwolde, Archie Brown, Guendouzi, Kante, Musaba, Talisca, Kerem, Cherif.

TÜMOSAN KONYASPOR-FENERBAHÇE MAÇI CANLI İZLE

ASpor CANLI YAYIN

Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
